بايرن ميونيخ يحلم ببقاء هاري كين لما بعد 2027



شتوتجارت (د ب أ)

أعرب أولي هونيس، الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني، عن أمله في تمديد النجم الإنجليزي هاري كين لعقده مع النادي والاستمرار في صفوف بطل الرقم القياسي للبوندسليجا لما بعد عام 2027.

وقال هونيس في مقابلة نشرتها مجلة «كيكر شبورتس» اليوم الأحد، إن حدوث ذلك سيكون بمثابة حلم، مشيراً إلى أن كين لم يقم بتفعيل بند الشرط الجزائي في عقده، مما يعني بقاءه هنا على الأقل حتى صيف 2027.

وأوضح هونيس أنه يشعر من خلال ما يسمعه ويلمسه بأن كين وعائلته يشعرون براحة تامة في ميونيخ، ومنذ انتقاله من توتنهام عام 2023، سجّل هاري كين 133 هدفاً في 136 مباراة بقميص بايرن ميونيخ، بينما وصل رصيده في الموسم الحالي من الدوري الألماني إلى 33 هدفاً خلال 27 مباراة.

ووصف هونيس المهاجم الإنجليزي بأنه لاعب مثالي يعتني بجسده بشكل جيد، مؤكداً قدرته على اللعب بهذا المستوى العالي لمدة ثلاث أو أربع سنوات إضافية. واختتم الرئيس الشرفي للنادي البافاري حديثه بالإشادة بدور كين كنموذج يُحتذى به للاعبين الشباب الذين ينظرون إليه بإعجاب داخل غرفة ملابس الفريق، مؤكداً فخر النادي بوجوده.