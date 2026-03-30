تحت المطر.. سينر يحقق «ثنائية الشمس المشرقة»

تحت المطر.. سينر يحقق «ثنائية الشمس المشرقة»
30 مارس 2026 08:58

 
ميامي (رويترز)
تغلّب يانيك سينر على التشيكي ييري ليهيتشكا بنتيجة 6-4 6-4 في نهائي بطولة ميامي المفتوحة ​للتنس، الذي توقّف بسبب الأمطار أمس، ليصبح أول رجل يكمل «ثنائية الشمس المشرقة» التي تحظى بسمعة مرموقة، دون خسارة أي ⁠مجموعة.
وقام سينر، الذي كان يلعب كرة القدم قبل ​المباراة التي تأخرت حوالي 90 دقيقة بسبب الأمطار، ​بكسر ‌إرسال منافسه مبكراً ليتقدم بنتيجة ⁠3-1، ​ثم اعتمد على إرساله ليحسم المجموعة الأولى لصالحه، دون أن يخسر أي نقطة في الشوط الأخير.
وعادت الأمطار للتساقط خلال الشوط الافتتاحي للمجموعة الثانية، مما أجبر اللاعبين على مغادرة الملعب لمدة 90 ‌دقيقة تقريباً، وخلالها ظل سينر يلعب بكرة قدم كان يمرّرها بينه وبين أعضاء فريقه.
وتجاوز ليهيتشكا، المصنّف ​رقم 22 عالمياً، والذي يخوض أول نهائي له في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، خمس نقاط لكسر إرساله خلال شوطين على إرساله في المجموعة الثانية، ثم فاز بشوط، دون أن يخسر أي نقطة، ليتقدم بنتيجة ​4-3 قبل أن يلقب سينر دفة الأمور.
واستغل سينر الفرصة السادسة لكسر الإرسال، التي أتيحت له في المجموعة الثانية ليتقدم بنتيجة 5-4، ​ثم حسم المباراة لصالحه ⁠على إرساله، عندما أرسل ضربة أمامية على ‌الطائر إلى الملعب الخالي في أول نقطة سنحت له لحسم اللقب.
وبات سينر ⁠أول رجل منذ روجر فيدرر في عام ​2017 يفوز بلقبي إنديان ويلز وميامي على التوالي، وهو إنجاز يُعرف باسم «ثنائية الشمس المشرقة»، نظراً لموقع البطولتين في كاليفورنيا وفلوريدا.
وبذلك، ينضم سينر إلى مجموعة تضم بالإضافة إلى فيدرر، نوفاك ديوكوفيتش، وأندريه أجاسي، ​ومارسيلو ريوس، وبيت سامبراس، ومايكل تشانج، وجيم ​كوريير.

