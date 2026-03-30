الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كم سيحصل برشلونة من المال تعويضًا عن إصابة رافينيا؟

30 مارس 2026 21:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)
لا تُعد فترات التوقف الدولي راحة مرحبًا بها للأندية، خاصة عندما تقام المباريات بعيدًا عن أرضها، وتعتبر حالة نجم برشلونة رافينيا من أبرز الأمثلة على ذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
فبعد إصابة جناح برشلونة خلال وجوده مع منتخب البرازيل، والتي ستبعد الجناح عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع تقريبًا، تلقى برشلونة تطورات إضافية، حيث سيحصل النادي الكتالوني على تعويض من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر برنامج حماية الأندية.
وتعرّض رافينيا لإصابة في أوتار الركبة بساقه اليمنى خلال مباراة ودية بين البرازيل وفرنسا، حيث تتجاوز فترة التعافي المتوقعة 28 يومًا متتالية، وهي المدة التي تنص عليها اللوائح لتفعيل آلية التعويض، لذا، اعتباراً من تلك اللحظة، سيدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعويضاً يوميا بناء على راتب اللاعب المصاب.
وفي حالة رافينيا، يبلغ المبلغ حوالي 20.500 يورو عن كل يوم غياب، إذا تم الالتزام بالجدول الزمني الطبي المتوقّع، سيحصل برشلونة على ما يقارب 144.000 يورو عن كامل فترة التوقف عن اللعب. يحدد البرنامج حداً أقصى قدره 365 يوماً لكل إصابة، وبحد أقصى إجمالي قدره 7.5 مليون يورو لكل لاعب.
ويسهم هذا الدعم المالي في تحسين موارد النادي، وبالتأكيد، كل مساعدة تُعد قيّمة، ولكن مع ذلك، فإن مبلغ التعويض أقل من تعويضات حالات أخرى في نفس المؤسسة. فقد أسفرت إصابة جافي في أثناء لعبه مع المنتخب الإسباني عام 2023 عن تعويض أكبر نظراً لفترة التعافي الأطول بكثير.
وعلى الصعيد الرياضي، يؤثر غياب رافينيا على خطط برشلونة، سيغيب الجناح عن عدة مباريات في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد. كان وجوده من بين الخيارات الهجومية المتاحة للجهاز الفني.
لذا، سيتعين على مدرب برشلونة هانسي فليك إعادة تنظيم خياراته الهجومية، ويبرز ماركوس راشفورد كأحد أبرز هذه الخيارات، إلى جانب لاعبين آخرين مثل فيرمين لوبيز أو داني أولمو على الجناح الأيسر.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©