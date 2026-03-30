كم سيحصل برشلونة من المال تعويضًا عن إصابة رافينيا؟



معتز الشامي (أبوظبي)

لا تُعد فترات التوقف الدولي راحة مرحبًا بها للأندية، خاصة عندما تقام المباريات بعيدًا عن أرضها، وتعتبر حالة نجم برشلونة رافينيا من أبرز الأمثلة على ذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

فبعد إصابة جناح برشلونة خلال وجوده مع منتخب البرازيل، والتي ستبعد الجناح عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع تقريبًا، تلقى برشلونة تطورات إضافية، حيث سيحصل النادي الكتالوني على تعويض من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر برنامج حماية الأندية.

وتعرّض رافينيا لإصابة في أوتار الركبة بساقه اليمنى خلال مباراة ودية بين البرازيل وفرنسا، حيث تتجاوز فترة التعافي المتوقعة 28 يومًا متتالية، وهي المدة التي تنص عليها اللوائح لتفعيل آلية التعويض، لذا، اعتباراً من تلك اللحظة، سيدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعويضاً يوميا بناء على راتب اللاعب المصاب.

وفي حالة رافينيا، يبلغ المبلغ حوالي 20.500 يورو عن كل يوم غياب، إذا تم الالتزام بالجدول الزمني الطبي المتوقّع، سيحصل برشلونة على ما يقارب 144.000 يورو عن كامل فترة التوقف عن اللعب. يحدد البرنامج حداً أقصى قدره 365 يوماً لكل إصابة، وبحد أقصى إجمالي قدره 7.5 مليون يورو لكل لاعب.

ويسهم هذا الدعم المالي في تحسين موارد النادي، وبالتأكيد، كل مساعدة تُعد قيّمة، ولكن مع ذلك، فإن مبلغ التعويض أقل من تعويضات حالات أخرى في نفس المؤسسة. فقد أسفرت إصابة جافي في أثناء لعبه مع المنتخب الإسباني عام 2023 عن تعويض أكبر نظراً لفترة التعافي الأطول بكثير.

وعلى الصعيد الرياضي، يؤثر غياب رافينيا على خطط برشلونة، سيغيب الجناح عن عدة مباريات في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد. كان وجوده من بين الخيارات الهجومية المتاحة للجهاز الفني.

لذا، سيتعين على مدرب برشلونة هانسي فليك إعادة تنظيم خياراته الهجومية، ويبرز ماركوس راشفورد كأحد أبرز هذه الخيارات، إلى جانب لاعبين آخرين مثل فيرمين لوبيز أو داني أولمو على الجناح الأيسر.