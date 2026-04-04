«العراقي» يجوب شوارع بغداد احتفالاً بالعودة للمونديال بعد 40 عاماً

4 ابريل 2026 14:38

بغداد (رويترز)
حظي لاعبو منتخب العراق باستقبال جماهيري وشعبي حافل اليوم السبت، عقب تأهله لكأس العالم لكرة القدم ​لأول مرة منذ 40 عاماً عقب الفوز على بوليفيا 2-1 في نهائي الملحق العالمي يوم الأربعاء الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن ⁠رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل بعثة المنتخب فور ​وصولها للبلاد الليلة الماضية، وقد وجه على الفور بإقامة ​استقبال ‌شعبي للبعثة، عبر حافلة مكشوفة انطلقت ⁠من ​ساحة الحرية اليوم، وذلك للسماح للجماهير بالاحتفال والفرحة بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وانتزع العراق المقعد الأخير المؤهل لكأس العالم عندما سجل له علي الحمادي والقائد أيمن ‌حسين خلال الفوز على بوليفيا في مونتيري بالمكسيك فجر ‌الأربعاء الماضي.
وتأهل المنتخب العراقي مباشرة إلى نهائي الملحق العالمي، بينما كان على بوليفيا أن تتجاوز سورينام أولاً في ​مونتيري الأسبوع قبل الماضي.
ونشرت صفحة المنتخب العراقي على موقع فيسبوك، العديد من الصور واللقطات المصورة للاعبي المنتخب يرقصون ويغنون على متن الحافلة المكشوفة، بينما ردت الجماهير بالهتاف "بالروح بالدم نفديك يا عراق".
وكان على متن الحافلة أيضاً ‌عدنان درجال رئيس الاتحاد ​العراقي ورئيس بعثة المنتخب الأول في المكسيك، وقد أظهرت اللقطات المصورة احتفاله مع اللاعبين وتحية الجماهير المحتشدة في شوارع بغداد.
ونجح العراق في تجاوز مسار طويل ​متعدد المراحل امتد على ‌مدار 21 ⁠مباراة.
وأصبح العراق ⁠المنتخب 48 المتأهل للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا ​والمكسيك، حيث سيلعب ضمن المجموعة التاسعة التي تضم فرنسا والسنغال والنرويج في المنافسات المقرر إقامتها بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.
وكانت مشاركة العراق السابقة والوحيدة في كأس العالم عام 1986 في المكسيك، عندما ​خسر كافة مبارياته الثلاث في دور المجموعات. 

