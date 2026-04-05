ميسي لا يزال المعيار الأوروبي.. أين ذهبت الأهداف الخارقة؟

معتز الشامي (أبوظبي)

غادر ليونيل ميسي كرة القدم الأوروبية، متجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل 3 سنوات، ومع ذلك لا يزال يتصدر عدداً من الإحصائيات الرئيسية، فلا يزال الأسطورة الأرجنتينية ونجم إنتر ميامي الأميركي يتصدر المقاييس الرئيسية في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، والتي تعود إلى موسم 2017-2018، عبر 4 معايير أساسية.

أبرزها هو الأهداف المسجلة من خارج منطقة الجزاء، حيث لم يَعُد اللاعبون يسدّدون من خارج المنطقة، فأين ذهبت تلك الأهداف الخارقة التي تُسجَّل من مسافات بعيدة؟ أصبحت كرة القدم آلية تعتمد على البيانات بشكل كبير، ولا شك أن المدربين ينصحون اللاعبين بعدم المخاطرة بالفرص ذات احتمالية التسجيل المنخفضة.

وربما ليس من قبيل الصدفة أننا شهدنا ازدياداً في هذا الشعور منذ رحيل ميسي، الذي كان بإمكانه التسجيل من مسافة 25 ياردة وكأنه على بعد 5 ياردات فقط.

وسجّل الأرجنتيني 40 هدفاً من خارج منطقة الجزاء في 196 مباراة منذ موسم 2017-2018. هذا يزيد بـ 14 هدفا عن أقرب منافسيه كيليان مبابي وهاري كين، اللذين لعبا 67 و97 مباراة أكثر على التوالي خلال نفس الفترة.

أما ثاني المعايير فيتمثل في الاصطدام بالعارضة، حيث اصطدمت تسديدات ميسي بالعارضة 54 مرة (بنسبة 5.7%) في الدوريين الإسباني والفرنسي منذ موسم 2017-2018. هذا يزيد 11 مرة على روبرت ليفاندوفسكي، الذي استمر في اللعب في البطولات الأوروبية لـ 3 مواسم أخرى بعد رحيل ميسي، كما أنها تزيد بمقدار الضعف بالضبط عن خصمه القديم كريستيانو رونالدو (27 ضربة بالعارضة)، الذي رحل عن أوروبا قبل 6 أشهر من ميسي.

ثالث المعايير التي يتم رصدها، هو معيار الفرص الخطيرة، حيث يتفوق ميسي بفارق ضئيل على كيفن دي بروين في عدد الفرص الخطيرة منذ موسم 2017-2018، حيث قدّم 168 فرصة مقابل 167. ويحتل محمد صلاح لاعب ليفربول المركز الثالث في القائمة برصيد 145 فرصة، وهذا أقل بـ 23 فرصة في أكثر من 100 مباراة.

وتأتي التمريرات البينية الناجحة، في المعيار الرابع للتقييم، حيث يُعد هذا الأمر من أبرز إنجازات ميسي الإبداعية، بين موسمي 2017-2018 و2022-2023، أكمل ميسي 132 تمريرة بينية. لم يتمكن سوى 5 لاعبين خلال المواسم التسعة الماضية من تحقيق نصف هذا الرقم، بينما يفصل أقرب منافسيه، برونو فرنانديز، 48 تمريرة بينية ناجحة عن معادلة رقمه.

وتجدر الإشارة إلى أن نيمار، الذي أكمل 79 تمريرة بينية في 112 مباراة خاضها مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، يُعد اللاعب الوحيد الذي يضاهي ميسي في هذا الجانب.