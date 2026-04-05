«عربي» ألعاب القوى يعتمد برنامج بطولة الشباب والشابات



تونس (وام)

أعلن الاتحاد العربي لألعاب القوى البرنامج الرسمي للبطولة العربية الـ 21 للشباب والشابات في تونس اعتباراً من 26 إلى 30 أبريل الجاري، بمشاركة منتخبات 12 دولة من بينها منتخب الإمارات.

وأكد نجيب بوقطاية، الكاتب العام للجامعة التونسية لألعاب القوى، استمرار الاستعدادات في مختلف اللجان لاستضافة الحدث الكبير وفق المعايير الدولية لضمان نجاح البطولة.

وكشف عن انطلاق البطولة في الفترة الصباحية يوم 26 أبريل بمنافسات 5000 متر مشي، وسباق 400 متر لفئة الشباب، و100 متر حواجز، و400 متر، والوثب العالي لفئة الشابات، بينما تشهد الفترة المسائية حفل الافتتاح، ومنافسات دفع الجلة، والوثب الطويل، و800 متر ورمي القرص، بالإضافة إلى سباقي 3000 و200 متر لفئة الشابات، بجانب فعاليات فئة الشباب في الوثب العالي ودفع الجلة، وسباقات 100، و800، و3000 متر.

وأوضح أن النسخة تكتسب أهمية خاصة باعتبارها محطة مؤهلة لبطولة العالم 2026، ما يستدعي توفير كافة شروط النجاح والالتزام الصارم بالمعايير التي يحددها الاتحاد الدولي، بما يضمن نتائج مطابقة للقوانين المعتمدة، واكتمال جميع الترتيبات بملعب ألعاب القوى في رادس بفضل التجهيزات الإلكترونية الحديثة.