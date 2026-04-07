إيزاك ضمن تشكيلة ليفربول لمواجهة سان جيرمان في دوري الأبطال



لندن (أ ف ب)

أُدرج ألكسندر إيزاك في تشكيلة ليفربول الإنجليزي لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد عودة المهاجم السويدي من غياب طويل بسبب الإصابة.

ولم يخض أيزاك سوى 16 مباراة مع ليفربول منذ انتقاله من نيوكاسل العام الماضي في صفقة قياسية على الصعيد البريطاني بلغت 169 مليون دولار، بعدما عانى من الإصابات.

وفي ديسمبر، تعرض أيزاك لإصابة إثر تدخل من الهولندي ميكي فان دي فين أثناء تسجيله هدف الافتتاح في الفوز على توتنهام 2-1، وتعرض السويدي لكسر في أسفل الساق وخضع أيضاً لجراحة في الكاحل.

وبعد غياب لمدة 15 أسبوعاً، بات ابن الـ26 عاماً جاهزاً أخيراً للعودة إلى تشكيلة ليفربول الذي قال في بيان إن «ألكسندر إيزاك من بين اللاعبين الذين غادروا مطار جون لينون متجهين إلى باريس بعد ظهر اليوم، استعداداً لمباراة ذهاب ربع النهائي مساء الأربعاء على ملعب بارك دي برانس».

وعاد إيزاك إلى التدريبات الجماعية الخميس الماضي، وتدرب مع زملائه صباح الثلاثاء قبل السفر إلى فرنسا.

وكان لغياب أيزاك تأثيره الواضح، وقد يشكل وجوده ضمن قائمة الـ21 لاعباً في رحلة باريس دفعة معنوية كبيرة لفريق المدرب الهولندي أرنه سلوت الذي يعاني تراجعا في النتائج.

ويتزايد الضغط على سلوت وفريقه بعد الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي 0-4 السبت في ربع نهائي كأس إنجلترا.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يجعل دوري أبطال أوروبا أمله الأخير لإحراز لقب هذا الموسم، وستكون مواجهة ربع النهائي ثأرية لليفربول إذ خرج على يد الفريق الفرنسي الموسم الماضي من ثمن النهائي بركلات الترجيح.