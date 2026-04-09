«السلة» يؤجل مواجهة الشارقة والبطائح ويحدد موعد نهائي دوري الشباب

علي معالي (أبوظبي)

قرر اتحاد كرة السلة تأجيل مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة دوري الرجال بين الشارقة والبطائح، والتي كان مقرراً إقامتها مساء غد (الجمعة)، إلى موعد لاحق يحدد فيما بعد، كما حدد الاتحاد موعد مباراتي تحديد المراكز من الخامس حتى الثامن لتقام الأحد، بلقاء الوصل مع الوحدة على صالة الوصل بدبي، لتحديد المركزين الخامس والسادس، والجزيرة مع الظفرة على صالة الجزيرة لتحديد المركزين السابع والثامن، وذلك في السابعة والربع مساءً.

من ناحية أخرى حدد الاتحاد الأربعاء المقبل، موعداً للمباراة النهائية لدوري الشباب بين الوصل والنصر، حيث تقام المباراة في السابعة مساءً على صالة نادي النصر، يسبقها مباراة تحديد المركز الثالث بين الشارقة والجزيرة على نفس الصالة.

فيما تقرر تأجيل مباريات كأس الإمارات للسيدات، والتي كان مقرراُ انطلاقها يوم السبت المقبل، إلى وقت لاحق يُحدد لاحقاً.