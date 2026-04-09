برشلونة يندد بالأخطاء التحكيمية الفادحة في شكوى إلى «يويفا»

باريس (أ ف ب)

تقدّم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مندداً بما يعتبره خطأً تحكيمياً فادحاً خلال الخسارة على أرضه أمام أتلتيكو مدريد 0-2 في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وكتب برشلونة في بيان: "يعتقد النادي أن التحكيم كان مخالفاً للوائح المعمول بها، ما أثر بشكل مباشر على مجريات المباراة ونتيجتها".

وقع الحادث المذكور في الدقيقة 55، خلال ركلة مرمى بدت عادية، حين لمس البديل مارك بوبيل مدافع أتلتيكو مدريد، الكرة داخل منطقة الجزاء بعدما مررها إليه حارس مرماه الأرجنتيني خوان موسو.

لم يُطلق الحكم الروماني إستفان كوفاتش صافرته معلناً عن وجود خطأ، ولم يُنبّهه حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" ما أثار غضب لاعبي برشلونة وجهازه الفني.

وعبّر الألماني هانسي فليك مدرب النادي الكتالوني عن غضبه مما حصل في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب المباراة، قائلاً: "لا أصدق ذلك! ركل حارس المرمى الكرة، وأوقفها اللاعب بيده، ثم استؤنف اللعب. برأيي، يستحق بطاقة حمراء. ربما بطاقة صفراء ثانية، ثم بطاقة حمراء، وركلة جزاء. كان من الممكن أن يغير ذلك مجرى المباراة تماماً".

وكان أتلتيكو متقدما بنتيجة 1-0 في ذلك الوقت.

وأضاف برشلونة: "يرى نادي برشلونة أن هذا القرار، بالإضافة إلى خطأ تقنية الفيديو المساعد +في أيه آر+ يُعد خطأً جسيماً. وعليه، طلب النادي إجراء تحقيق، والاطلاع على تسجيلات الحكم، وإذا لزم الأمر، اعترافاً رسمياً بالأخطاء المرتكبة واتخاذ الإجراءات المناسبة".

ومن المقرر إقامة مباراة الإياب في 14 أبريل في مدريد.