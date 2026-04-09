«رابطة الأندية المصرية» تذبح الشناوي

القاهرة (الاتحاد)

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، إيقاف محمد الشناوي حارس الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لأربع مباريات، بسبب الاعتداء على محمود وفا حكم مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.

واعترض لاعبو الأهلي وجهازه الفني على الحكم وفا لعدم احتساب ركلة جزاء، بعد مراجعة مطولة لحكم الفيديو عقب الشك في وجود لمسة يد في اللحظات الأخيرة في التعادل 1 - 1 مع سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء، ليتلقى الفريق الزائر ضربة في سعيه للحفاظ على لقبه؛ إذ يتأخر عن الزمالك المتصدر بفارق خمس نقاط في مرحلة التتويج.

وقالت الرابطة في بيان إنها قررت إيقاف الشناوي لمدة «أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك بسبب الاعتداء على الحكم بالدفع أو الجذب (استعمال اليد من دون عنف)».

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشناوي، الذي لم يشارك في المباراة، وهو يعترض على طاقم تحكيم اللقاء قبل حصوله على بطاقة حمراء، في فوضى على أرض الملعب، التي شهدت نزول الجهاز الفني للأهلي وبعض من لاعبيه لمناقشة قرار الحكم، بينما غادر الحكام نحو غرفة خلع الملابس وسط حراسة من أمن الاستاد.

وكان الأهلي تقدم في وقت سابق من اليوم الخميس بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري للعبة ضد الحكم وفا، بداعي توجيهه ما سماه النادي بـ«ألفاظ غير لائقة» بحق بعض لاعبيه، من بينهم الشناوي.

وقال الأهلي في بيان: "في سابقة خطيرة، وجه الحكم ألفاظاً غير لائقة بحق قائد الأهلي محمد الشناوي وكذلك السباب لحسين الشحات مع دفع اللاعب محمود حسن "تريزيجيه"، كما أنذر وليد صلاح الدين مدير الكرة والحارس مصطفى شوبير دون وجه حق".

وعلقت لجنة الحكام بالاتحاد المصري للعبة على واقعة لمسة اليد عبر موقعه على الإنترنت، قائلة: الحكم كان في تمركز جيد... وتمتع برؤية واضحة داخل منطقة الجزاء.