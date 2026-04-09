الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
الأرجنتين تختتم الاستعداد للمونديال بوديتي هندوراس وآيسلندا

الأرجنتين تختتم الاستعداد للمونديال بوديتي هندوراس وآيسلندا
10 ابريل 2026 00:10

بوينس آيرس(رويترز)
أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أن المنتخب الأول للرجال ​سيختتم استعداداته ​لكأس ‌العالم بمواجهة ⁠هندوراس وآيسلندا ​ودياً في الولايات المتحدة.
وستواجه الأرجنتين، حاملة لقب كأس ‌العالم، هندوراس في السادس من ‌يونيو في ملعب كايل في ​كوليدج ستيشن بولاية تكساس، قبل أن تلعب أمام آيسلندا بعد ثلاثة أيام ‌في ملعب جوردان-هير ​في أوبورن بولاية ألاباما.
وتلعب الأرجنتين في المجموعة العاشرة بكأس ​العالم ‌إلى ⁠جانب النمسا ‌والجزائر ‌والأردن. وتنطلق البطولة في 11 ⁠يونيو وستقام في ​الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتستهل الأرجنتين رحلة دفاعها عن اللقب يوم 16 يونيو ​ضد الجزائر. 

أخبار ذات صلة
إنجلترا تختبر الجاهزية للمونديال أمام نيوزيلندا وكوستاريكا
عمر آل علي: فخور باختياري ضمن أطقم تحكيم المونديال
منتخب الأرجنتين
كأس العالم 2026
آخر الأخبار
طائرة من طراز «أف 35» تهبط على متن حاملة الطائرات «يو أس أس أبراهام لينكولن» في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يتوعد إيران برد عسكري واسع في حال عدم الالتزام باتفاق الهدنة
10 ابريل 2026
منظر عام لمدينة الدوحة من البحر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر: ضرورة البناء على وقف إطلاق النار لضمان حرية الملاحة
10 ابريل 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«البحرية الدولية»: فرض رسوم على عبور «هرمز» سيشكل سابقة خطيرة
10 ابريل 2026
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استهداف البنى التحتية في السودان تصعيد خطير في مسار الصراع
10 ابريل 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على بيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نتنياهو يعلن عزم إسرائيل بدء مفاوضات مباشرة مع لبنان
10 ابريل 2026
