الأرجنتين تختتم الاستعداد للمونديال بوديتي هندوراس وآيسلندا

بوينس آيرس(رويترز)
أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أن المنتخب الأول للرجال سيختتم استعداداته لكأس العالم بمواجهة هندوراس وآيسلندا ودياً في الولايات المتحدة.
وستواجه الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم، هندوراس في السادس من يونيو في ملعب كايل في كوليدج ستيشن بولاية تكساس، قبل أن تلعب أمام آيسلندا بعد ثلاثة أيام في ملعب جوردان-هير في أوبورن بولاية ألاباما.
وتلعب الأرجنتين في المجموعة العاشرة بكأس العالم إلى جانب النمسا والجزائر والأردن. وتنطلق البطولة في 11 يونيو وستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتستهل الأرجنتين رحلة دفاعها عن اللقب يوم 16 يونيو ضد الجزائر.