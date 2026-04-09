الأرجنتين تختتم الاستعداد للمونديال بوديتي هندوراس وآيسلندا

بوينس آيرس(رويترز)

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أن المنتخب الأول للرجال ​سيختتم استعداداته ​لكأس ‌العالم بمواجهة ⁠هندوراس وآيسلندا ​ودياً في الولايات المتحدة.

وستواجه الأرجنتين، حاملة لقب كأس ‌العالم، هندوراس في السادس من ‌يونيو في ملعب كايل في ​كوليدج ستيشن بولاية تكساس، قبل أن تلعب أمام آيسلندا بعد ثلاثة أيام ‌في ملعب جوردان-هير ​في أوبورن بولاية ألاباما.

وتلعب الأرجنتين في المجموعة العاشرة بكأس ​العالم ‌إلى ⁠جانب النمسا ‌والجزائر ‌والأردن. وتنطلق البطولة في 11 ⁠يونيو وستقام في ​الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتستهل الأرجنتين رحلة دفاعها عن اللقب يوم 16 يونيو ​ضد الجزائر.