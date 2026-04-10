الجمعة 10 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
עדד אליום
الزائدة الدودية تهدد مشاركة إمبيد في «البلاي أوف»

10 ابريل 2026 09:15

هيوستن (أ ف ب)
سيخضع جويل إمبيد لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، حسب ما أفاد ناديه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.
وأوضح الفريق في بيان له أن إمبيد، صاحب الجذور الكاميرونية وأفضل لاعب في الدوري لعام 2023، سيخضع للعملية الجراحية في هيوستن، تكساس.
ولم يُفصح سفنتي سيكسرز عن مزيد من التفاصيل حول مدة غياب نجمه البالغ 32 عاماً.
وعانى إمبيد بعد اختياره أفضل لاعب في الدوري في العام 2023، من تراجع في مستواه خلال السنوات الأخيرة بسبب العديد من الإصابات والعمليات الجراحية، وخاصة في ركبتيه.
واستعاد إمبيد مستواه المعهود هذا الموسم، حيث تبلغ معدلاته 26.9 نقطة و7.7 متابعات و3.9 تمريرات حاسمة في المباراة، إلّا أنه لم يلعب سوى 38 مباراة من 79 مباراة هذا الموسم.
ويحتل سفنتي سيكسرز حالياً المركز الثامن في المنطقة الشرقية (43 فوزاً مقابل 36 خسارة)، وهو في وضع يسمح له بخوض الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية، لكن لا يزال بإمكانه أن يأمل في احتلال المركز السادس أو الخامس بحلول الأحد، ما سيضمن له مكاناً مباشراً في "بلاي أوف" التي تبدأ في 18 أبريل.

