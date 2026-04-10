نيكس يطيح سلتيك في سباق المركز الثاني بالمنطقة الشرقية

لوس أنجلوس (أ ف ب)

قاد جوش هارت وجايلن برونسون فريق نيويورك نيكس، إلى البقاء في سباق المركز الثاني بالمنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)، بعد فوزه على بوسطن سلتيكس 112-106.

وجاء الانتصار الصعب لنيكس في أجواء أشبه بالأدوار الإقصائية في ماديسون سكوير جاردن، ليضع نيويورك الثالث على بعد فوزين من غريمه بوسطن، مع تبقي مباراتين فقط في الموسم المنتظم.

وسجل هارت أعلى رصيد في اللقاء بـ26 نقطة، بينها رميتان ثلاثيتان حاسمتان في الدقيقة الأخيرة من المباراة، أنهتا آمال سلتيكس في مباراة متكافئة حتى اللحظات الأخيرة.

وفي مواجهة متقلّبة شهدت 16 تبادلاً للتقدم، قدّم نجم نيكس برونسون أداءً لافتاً جديداً، مسجلاً 25 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة.

وعن زميله هارت، قال برونسون مازحاً: «لا أريد أن أقول شيئاً جيداً عنه الآن، لكنه لعب بشكل رائع».

وأضاف: «واصلنا العودة وإيجاد طريقة للفوز».

ويعني احتلال المركز الثاني أفضلية الأرض حتى الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية.

وسيملك نيكس أفضلية كسر التعادل في حال أنهى الفريقان الموسم بالسجل ذاته، بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة.

كما منح الفوز نيكس هامشاً بفارق انتصار واحد عن مطارده كليفلاند كافالييرز الذي يحتل المركز الرابع.

وفي ما قد يكون لمحة عن مواجهة محتملة في الدور الثاني من الأدوار الإقصائية للمنطقة الشرقية، شهد الشوط الأول سجالاً كبيراً مع 10 تغييرات في التقدم، حيث تبادل بايتون بريتشارد وبرونسون التسجيل بسلاسة في الجانبين.

وبعد الاستراحة، وسّع نيكس الفارق سريعاً إلى 13 نقطة، لكنه وجد نفسه متأخراً مع نهاية الربع الثالث، بعدما عاد سلتيكس بقوة عبر سبع رميات ثلاثية، ست منها من دكة البدلاء.

وكان بايلور شيرمان من أبرز لاعبي بوسطن من خارج القوس، إذ سجل رميتيه الثلاثيتين الخامسة والسادسة في المباراة ليمنح سلتيكس التقدم 104-103 قبل أقل من دقيقتين على النهاية.

لكن سلة لهارت من تحت السلة ورمية حرة لبرونسون أعادتا التقدم لنيكس، قبل أن يحسم هارت المباراة.

وفي عودة عاطفية إلى الصالة العريقة في مانهاتن، حيث تعرض لقطع في وتر أخيل قبل نحو عام، تصدر نجم بوسطن جايسون تايتوم قائمة مسجلي فريقه بـ24 نقطة، مع 13 متابعة وثماني تمريرات حاسمة.

وكان تايتوم قد تحدى الصعاب للعودة هذا الموسم، مسجلاً ظهوره الأول الشهر الماضي مع سلتيكس، الذي لا يزال في قلب سباق الأدوار الإقصائية.

ورغم الخسارة، يبقى بوسطن الأوفر حظاً لانتزاع المركز الثاني خلف متصدر المنطقة ديترويت بيستونز، مع مباراتين متبقيتين الجمعة ضد نيو أورليانز بيليكانز والأحد أمام أورلاندو ماجيك.

لكن سلتيكس قد يضطر إلى حسم المركز من دون نجمه الآخر جايلن براون، الذي غاب عن مواجهة نيكس بسبب التهاب في وتر أخيل.