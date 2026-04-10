ريشار يقترب كثيراً من رئاسة مرسيليا

مرسيليا (أ ف ب)

سيصبح الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الاتصالات أورنج، ستيفان ريشار، رئيساً لنادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم، بحسب مصدر مطّلع على مجريات المفاوضات، مؤكداً بذلك ما أوردته صحيفة «لا بروفانس» الإقليمية.

وترأس ريشار البالغ 64 عاماً، شركة «أورنج» بين عامي 2011 و2022، كما شغل منصب مدير مكتب جان-لوي بورلو ثم كريستين لاجارد في وزارة الاقتصاد.

وسيخلف ريشار بذلك الإسباني بابلو لونجوريا الذي أُبعد عن رئاسة النادي في فبراير، بعد خمسة أعوام على رأس الإدارة.

وبعد جاك-هنري إيرو ولونجوريا، من المرتقب أن يصبح ريشار ثالث رئيس في حقبة رجل الأعمال الأميركي فرانك ماكورت، الذي اشترى النادي الجنوبي عام 2016.

وقد دعا ماكورت إلى عقد مؤتمر صحفي الجمعة عند الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي في مرسيليا.

ومنذ رحيل بابلو لونجوريا، كان ألبان جوستر يشغل منصب الرئيس بشكل موقت.

ويحتلّ مرسيليا راهناً المركز الرابع في الدوري الفرنسي، في موسم فوضوي تميّز برحيل لونجوريا، وكذلك برحيل المدرّب الإيطالي روبرتو دي تزيربي قبل ذلك بأيام قليلة.

ويستضيف مرسيليا الذي يشرف على تدريبه حالياً السنغالي حبيب باي، ميتز متذيّل الترتيب مساء الجمعة على ملعب فيلودروم.