«مفاجأة».. توني كروس يعود إلى ريال مدريد



عمرو عبيد (القاهرة)

كشفت صحيفة «آس» الإسبانية، ونقلت عنها أغلب الصحف المحلية، بينها «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، أن ريال مدريد يُجهّز أوراقه لاستعادة نجمه الألماني السابق، توني كروس، لكن لاعب خط الوسط «المُخضرم» لن يرتدي قميص لعب «البلانكوس» بعدما بلغ الـ36 من عُمره، بل من المُنتظر انضمامه إلى «الهيكل الرياضي» الإداري للفريق.

والطريف أن «آس» ألمحت إلى أن كروس قادر على العودة للعب، في هذا العُمر الذي لا يبدو متقدماً، مقارنة بكثير من النجوم الآخرين، الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية الكُبرى، وخارج «القارة العجوز»، مثل «الأسطوريين» ميسي ورونالدو، بل أكدت الصحيفة أنه، أي «توني»، لا يزال يملك لياقة بدنية مُمتازة، ويُمكنه إعادة الهيبة إلى خط وسط «الملكي» حسب وصفها، لكن هذا لن يحدث بالتأكيد.

حيث يريد «الرئيس» بيريز من كروس، أن يضطلع بمهام تنفيذية في المنظومة الرياضية، من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في مُستقبل الفريق، حسب ما انتهى إليه أحد الاجتماعات الأخيرة، وهو ما تسعى الإدارة «الملكية» لتحقيقه على أرض الواقع، بداية من الموسم المُقبل.

وأكدت «آس» أن القرار نهائي، بدعم كبير من بيريز الذي يُقدّر ويُحب كروس كثيراً، ويرى في شخصيته وأسلوبه الكثير من «روح مدريد»، إذ يعتقد الجميع هُناك في الإدارة أن «الريال» موطن كروس بالفعل، وأن اضطلاعه بمهام يومية في «الهيكل الرياضي» للنادي، يُمكن أن تساعد في نمو المؤسسة وتصحيح حالة «التراجع»، التي تضربه منذ موسمين، خاصة الحالي، الذي يوشك أن يُضيف «صفراً جديداً»، على مُستوى البطولات والإنجازات.

الصحف المحلية أشارت إلى أن علاقة كروس بالنادي، وخاصة تلك المرتبطة بالرئيس بيريز، تدعم هذا التوجّه إلى أقصى حد، حيث تراها مُمتازة، سواء خلال فترة لعبه أو حتى قبيل اعتزاله، وكذلك بعد رحيله «الأنيق» حسب وصفها، إذ لم تكن هناك أي مشاكل على الإطلاق، لا خلال مسيرته الكروية، ولا في حفل وداعه، ولا الآن، وفي الواقع، بيريز نفسه هو مَنْ يسعى لعودة اللاعب الألماني، بعد أن استقر في العاصمة الإسبانية وانضمت عائلته إليه.