بقرار ترامب.. نزال لويس وهوكيت يشعل «البيت الأبيض»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

كشف دانا وايت، رئيس منظمة «UFC»، عن إضافة نزال مرتقب بين ديريك لويس وجوش هوكيت ضمن بطولة «UFC Freedom 250» المقررة في 15 يونيو المقبل في «البيت الأبيض»، وذلك بعد تطورات مثيرة بدأت بطلب مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاء الإعلان عقب النزال العنيف الذي جمع الثنائي الأميركي كورتيس بلايدز وجوش هوكيت في عرض (يو أف سي327) بمدينة ميامي فجر الأحد بحضور الرئيس الأميركي، حيث قدّم المقاتلان واحدة من أقوى مواجهات الوزن الثقيل، اتسمت بالندية والدموية وتبادل الضربات طوال ثلاث جولات، قبل أن يحسمها هوكيت بقرار جماعي (29-28)، محققاً فوزه الثالث توالياً.

وأوضح وايت أن إضافة النزال جاءت بشكل مفاجئ، بعدما تساءل ترامب عن غياب اسم لويس من قائمة نزالات البيت الأبيض، ما دفعه للتواصل معه فوراً، قبل أن تتسارع الأحداث عقب فوز هوكيت اللافت، ليتم تثبيت المواجهة المرتقبة بين الطرفين.

ورغم الجدل الذي سبق النزال بسبب تصرفات هوكيت، إلا أن أداءه القوي داخل الحلبة نال إشادة واسعة، حيث أكد وايت أن المقاتل «أثبت جدارته» بعد تفوّقه على أحد أبرز مصنفي الوزن الثقيل.

ومن المتوقع أن تضيف هذه المواجهة مزيداً من الإثارة لفئة الوزن الثقيل، التي تشهد تصاعداً كبيراً في المنافسة، مع صعود أسماء جديدة وقدرتها على مقارعة الكبار في نزالات مفتوحة على كل الاحتمالات.

وتقام بطولة القتال النهائي (يو أف سي) في البيت الأبيض، في سابقة هي الأولى من نوعها في منتصف يونيو المقبل، ويتزامن الحدث المرتقب مع العيد الثمانين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويُعد الأخير من الضيوف الدائمين لنزالات الفنون القتالية.