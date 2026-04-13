الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
أحمد الفلاسي: الرياضات التراثية تدخل المدارس للحفاظ على الهوية الوطنية

أحمد الفلاسي: الرياضات التراثية تدخل المدارس للحفاظ على الهوية الوطنية
13 ابريل 2026 11:45


أبوظبي (وام)
أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أهمية التعاون مع الاتحادات الخاصة بالرياضات التراثية، لدعم انتشارها في المدارس، والمجتمع، للمحافظة على هذا الإرث الوطني، وقال معاليه: إن الرياضات التراثية مثل سباقات الهجن والصقور والتبة وغيرها، تمثّل مرتكزاً أساسياً في الهوية الوطنية للإمارات، وتحظى برعاية كبيرة من القيادة الرشيدة، نظراً لأهميتها في الحفاظ على الموروث الثقافي للآباء والأجداد.
وأوضح أن دولة الإمارات سبّاقة في الاهتمام بالرياضات التراثية، وتترأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، والاتحاد الآسيوي لسباقات الهجن، لافتاً إلى الحرص على تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات التراثية، مع اهتمامهم بالرياضات الأخرى، للمحافظة على الإرث الإماراتي الوطني.
وذكر معاليه أن الرياضات التراثية لها مكانة كبيرة في الوزارة، لأنها ترتبط بإرث الدولة، مؤكداً حرص الوزارة على غرس القيم الوطنية في نفوس الشباب، ومستمرة بتعاونها مع كافة الاتحادات والمؤسسات الوطنية، لتحقيق هذه الأهداف، وخدمة المجتمع بكافة فئاته من المواطنين والمقيمين، وهناك خطوات كبيرة في دعم انتشار الرياضات التراثية في المدارس من خلال اتحاد الصقور ورياضة التبة.

