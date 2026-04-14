يونايتد يواجه حتا في «قمة الدرجة الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

يستقبل حتا، صاحب المركز الرابع برصيد 40 نقطة، ضيفه يونايتد المتصدر بـ47 نقطة، في الساعة 17:50 مساء الغد الأربعاء على استاد حمدان بن راشد، في المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 21 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وكانت المباراة قد تأجلت مرتين، الأولى بسبب ارتباط يونايتد بخوض نصف نهائي «كأس رئيس الدولة»، حيث خسر أمام العين 0-2 بعد التمديد لشوطين إضافيين، والثانية نتيجة الأحوال الجوية.

ويتطلع يونايتد إلى مواصلة تقدُّمه بثبات نحو التأهل التاريخي إلى دوري المحترفين، مستفيداً من فارق النقاط الذي يفصله عن أقرب منافسيه العربي صاحب المركز الثاني بـ41 نقطة، فيما يأتي دبا الحصن ثالثاً برصيد 40 نقطة.

في المقابل، يسعى حتا إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في سباق المقدمة، بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية على دبا الحصن (3-2)، والإمارات (3-1)، وجلف يونايتد (1-0)، ومصفوت (3-0)، فيما انتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل 1-1.