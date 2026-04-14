بيلينجهام عن مواجهة بايرن في «الأبطال»: «إما كل شيء أو لا شيء»

14 ابريل 2026 22:47

 
ميونيخ (أ ف ب)

رأى الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني أن مواجهة مضيفه بايرن ميونيخ الألماني في «أليانتس أرينا» في إياب ربع نهائي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم الأربعاء، ستكون «بمثابة نهائي بالنسبة لنا، ستكون إما كل شيء أو لا شيء».
وتعرّضت آمال النادي الملكي حامل الرقم القياسي بـ 15 لقباً قارياً إلى نكسة بعد سقوطه على أرضه 1-2 في مواجهة الذهاب الأسبوع الماضي، في حين أن آماله باستعادة لقب الدوري الإسباني تراجعت أيضا، بعدما كان قد أُقصي مبكراً من مسابقة الكأس المحلية.
وقال بيلينجهام خلال المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة الأربعاء في بافاريا: «بالنسبة لنا، كل هزيمة في دوري أبطال أوروبا تبدو وكأنها كارثة. وبالنظر إلى وضعنا الحالي، فإن مباراة الغد تُعدّ بمثابة نهائي، ستكون إما كل شيء أو لا شيء. هذه هي العقلية التي يجب أن نلعب بها، لا يمكننا الاختباء».
وأضاف: «من المستحيل الفوز بلقب الليجا مع خسارة هذا العدد من النقاط، نريد أن نبقى في المنافسة وأن نذهب حتى النهاية للفوز بدوري أبطال أوروبا، وأن نلعب من أجل التتويج في نهاية الموسم، لا أن نكتفي بمشاهدة المباريات تمرّ».
وعند سؤاله عن انسجامه مع زميليه الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، أقرّ بوجود نقص في الانسجام التلقائي، لكنه دعا إلى «الإيمان» بقدراتهما.
وأوضح: «أعتقد أن هناك مباريات لعبنا فيها بشكل جيد معا ونجحنا في بناء انسجام جيد. لكن من الصحيح أن الأمر يكون أحيانا معقدا، لأنهما لاعبان يفضلان بطبيعتهما تسلّم الكرة على الجهة اليسرى. لذلك قد يصبح الأمر صعباً عندما نجد أنفسنا نحن الثلاثة في الجهة نفسها».
وتابع ابن الـ 22 عاماً: «كانت هناك مباريات تحركنا فيها بسلاسة وبحرية، وأحيانا أدى ذلك إلى بعض الفوضى التكتيكية، لكنه قادنا أيضاً إلى الفوز في بعض المباريات. لا يجب النظر فقط إلى الجانب السلبي. علينا أن نثق في قدراتهما».
بدوره، شدّد مدرب الـ «ميرينجي» ألفارو أربيلوا على أن ناديه «لا يستسلم أبداً»، مطالباً لاعبيه بإظهار «الشخصية القوية».
وقال «لا نحتاج إلى معجزة. لو كنا قد فزنا في مباراة الذهاب، لما كان ذلك أمراً استثنائيا. حارسهم مانويل نوير كان أفضل لاعب في المباراة. وهذا يثبت قدرتنا على ذلك. غداً يجب أن نُظهر من نحن حقاً».

