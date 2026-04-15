«أبوظبي للرياضات المائية» يستعين بخبرات عالمية لتطوير مدربي السباحة

علي معالي (أبوظبي)

ينظّم نادي أبوظبي للرياضات المائية ورشة تطوير مدربي السباحة، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن رؤية النادي للارتقاء بالكفاءات الفنية وتعزيز جودة العمل الرياضي.

وتستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 20 مدرباً ومعلم سباحة من مختلف مراكز التدريب التابعة للنادي في أبوظبي والعين والظفرة، حيث تتضمن محاور متخصّصة تشمل تطوير المهارات الفنية، وأساليب التدريب الحديثة، وتصميم البرامج التدريبية، وبناء بيئة أداء إيجابية وفق أعلى المعايير الدولية.

قال حميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية: «نحرص في النادي على الاستثمار في الكوادر الفنية باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير اللعبة، ولذلك نسعى بشكل مستمر إلى الاستفادة من الخبرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات التدريبية».

وأضاف: «تمثل هذه الورشة خطوة مهمة ضمن خطتنا الاستراتيجية لبناء منظومة سباحة متكاملة، قادرة على إعداد أجيال متميّزة من السباحين، وخلق بيئة عمل احترافية ومحفزة للمدربين، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء والنتائج».

وقال: «نؤمن بأن تطوير المدربين هو الطريق الحقيقي لتحقيق الإنجازات، وسنواصل العمل على توفير كل ما يدعمهم من برامج وخبرات عالمية، بما يعزّز مكانة النادي كمركز رائد في تطوير رياضة السباحة».