اعتراف خطير لقائد ليفربول

ليفربول(أ ف ب)

أقرّ الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي بأحقية باريس سان جيرمان ببلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ذلك بعد أن تلقى ليفربول خسارة ثانية مصحوبة أيضاً بإصابة قوية لمهاجمه الفرنسي أوجو إيكيتيكيه.

وحسمت ثنائية عثمان ديمبيلي فوز سان جيرمان 2-0 في مواجهة الإياب و4-0 في مجموع المباراتين ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكان ليفربول، بطل أوروبا ست مرات، محظوظاً للعودة من باريس الأسبوع الماضي بخسارة 0-2 فقط، بعدما دخل بما وصفه المدرب الهولندي أرني سلوت بـ "وضعية صمود".

كان الـ "ريدز" أفضل أداءً الثلاثاء مقارنة بمباراة الذهاب، غير أن ذلك لم يكن كافياً لإرضاء قائد الفريق فان دايك، الذي وعندما قيل له إن فريقه كانت له محاولة على الأقل، رد قائلاً "هذا هو الحد الأدنى، أليس كذلك؟".

وأضاف المدافع الهولندي "من المحبط الخروج من البطولة، لكن باريس سان جيرمان استحق التأهل".

ونوّه "مجرد الاقتراب من التأهل ليس كافياً. أنا محبط من خروجنا، لكن هذه هي الحقيقة. أعتقد أن باريس سان جيرمان استحق العبور إلى الدور التالي بناءً على حصيلة المباراتين، معترفاً بسء وضعية الفريق".

وأنهت خسارة الثلاثاء أي حظوظ لليفربول بالخروج بلقب ما هذا الموسم، كما أنهت مبدئياً الموسم الاول لإيكيتيكي في أنفيلد.

كان ابن الـ 23 عاماً قد سجّل 17 هدفاً في 45 مباراة في مختلف المسابقات منذ انضمامه من أينتراخت فرانكفورت الألماني، وكان في طريقه للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم هذا الصيف.

إلا انّه خرج على نقالة بعد سقوطه بشكل سيء خلال النصف الأول، ليعود مدربه سلوت ويشير إلى أن الإصابة بدت "سيئة جداً" بانتظار نتائج الفحوصات الأربعاء.

ولم يصدر أي توضيح بعد عن ليفربول بشأن مدى خطورة الإصابة، عقب تقارير أفادت بأن المهاجم الفرنسي تعرض لتمزق في وتر أخيل، ما قد يُبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن تسعة أشهر.

وتابع فان دايك "يجب أن نشعر بخيبة أمل كبيرة في هذه المرحلة وهذا التوقيت".

وأضاف "لكن تنتظرنا مباراة كبيرة جداً (بالإشارة إلى مواجهة الجار إيفرتون في الدوري المحلي الأحد)، ونحن جميعا ندرك أهميتها. ستكون بالتأكيد مواجهة صعبة، لكنها أيضاً شيء نتطلع إليه".

وتابع "لكن في هذه المرحلة، أنا لست في حالة جيدة، لأننا خرجنا من دوري أبطال أوروبا".