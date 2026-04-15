الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الخليجية» و«التصفيات الآسيوية» على رأس أولويات اتحاد السلة

15 ابريل 2026 19:58

دبي (وام)
أعلن اتحاد الإمارات لكرة السلة أن المنتخب الوطني الأول تنتظره استحقاقات مقبلة مهمة، في مقدمتها دورة الألعاب الخليجية في قطر خلال مايو المقبل، وتصفيات كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات في شهر أغسطس.
وأكد عبد اللطيف ناصر الفردان، رئيس الاتحاد لكرة السلة، أن قوة المنافسة والندية التي شهدتها مسابقة دوري كرة السلة للرجال في الموسم الحالي، ستنعكس بشكل إيجابي على مستوى المنتخب الوطني، الذي يستعد لخوض الاستحقاقات المقبلة.
وكان فريق شباب الأهلي قد توج أمس بلقب الدوري بعد فوزه على النصر بنتيجة 88 - 77 في إياب الدور النهائي، في ختام موسم اتسم بالمستوى الفني المرتفع والتنافس القوي بين الأندية.
وأشار الفردان، إلى أن تتويج شباب الأهلي جاء مستحقاً، في ظل الأداء المميز الذي قدمه طوال الموسم، موضحاً أن المستوى الذي ظهر به فريقا النصر وشباب الأهلي في النهائي، يعكس تطور كرة السلة الإماراتية، معرباً عن تطلعه لأن ينعكس هذا التطور على نتائج المنتخب الوطني في المشاركات المقبلة.
وأكد وجود تطور ملحوظ في مستوى المنافسات مقارنة بالموسم الماضي، لافتاً إلى أن اتحاد كرة السلة يعمل على تعزيز هذا التقدم من خلال تنظيم 4 مسابقات محلية على مستوى فرق الرجال، إلى جانب التعاون المستمر مع الأندية التي أبدت اهتماماً ودعماً كبيرين للعبة.
وأضاف أن اتحاد كرة السلة يعد من أوائل الاتحادات الرياضية التي تسعى إلى تطوير منظومة العمل الفني والإداري، من خلال تنظيم مؤتمر فني يجمع المدربين والإداريين ومشرفي اللعبة، بهدف تبادل الخبرات وصياغة رؤية مشتركة تسهم في رسم خريطة طريق واضحة للموسم المقبل.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن هذا المؤتمر سيُعقد بشكل دوري، حيث أقيم مؤخراً في خورفكان على مستوى مدربي المراحل السنية، على أن تمتد هذه الاجتماعات لاحقاً لتشمل مدربي فرق الرجال عقب نهاية الموسم، بما يدعم خطط التطوير ويرتقي بمستوى كرة السلة في الدولة.

شباب الأهلي
دوري كرة السلة
النصر
عبداللطيف الفردان
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©