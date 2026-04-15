شفيونتيك إلى ربع نهائي شتوتجات وأوستابنكو تتنازل عن اللقب

شتوتجارت(أ ف ب)

بلغت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة ثالثة وبطلة 2022 و2023، الدور ربع النهائي لدورة شتوتجارت لكرة المضرب (500 نقطة)، بفوزها على الألمانية لاورا سيجموند 6-2 و6-3.

واحتاجت البولندية التي تتحضر لخوض غمار بطولة رولان جاروس، حيث تسعى للفوز بلقب ثانية البطولات الأربع الكبرى للمرة الخامسة، إلى ساعة ونصف كي تخرج فائزة من اختبارها الأول في شتوتجارت كونها أعفيت من الدور الأول.

وتلتقي شفيونتيك في ربع النهائي مع الأميركية أليشيا باركس أو الروسية الشابة ميرا أندرييفا المصنفة سادسة، والتي أقصت اللاتفية يلينا أوستابنكو حاملة اللقب من الدور الأول بالفوز عليها 5-7 6-2 و6-4.

وتخوض أندرييفا الدورة الافتتاحية للموسم الترابي بمعنويات مرتفعة، بعد فوزها الأسبوع الماضي بلقب دورة لينتس (500 نقطة).

وبدأت أندرييفا المواجهة بقوة وتقدمت 2-0 في المجموعة الأولى، قبل أن تعود أوستابنكو لتدرك التعادل، لكن اللاعبة البالغة 18 عاماً استعادت زمام المبادرة فوراً بكسر الإرسال في الشوط الخامس لتتقدم مجدداً.

غير أن الروسية ارتكبت خطأين مزدوجين متتاليين خلال إرسالها لحسم المجموعة الأولى، حين كانت متقدمة 5-4، ما سمح لأوستابنكو بالعودة إلى اللقاء ومن ثم فوزها بالشوطين التاليين لتحسم المجموعة، منهية إياها بضربة خلفية على إرسال أندرييفا.

وردت أندرييفا بكسر إرسال اللاعبة اللاتفية في الشوط الثالث من المجموعة الثانية، ثم، وعلى الرغم من خطأ مزدوج آخر في توقيت غير مناسب عند التعادل 40-40 أثناء الإرسال لحسم المجموعة، تماسكت أندرييفا هذه المرة ونجحت في الحفاظ على إرسالها لفرض مجموعة فاصلة.

وبعد تبادل الكسر في بداية المجموعة الثالثة، انقضت اندرييفا على إرسال أوستابنكو لتتقدم 5-4، في طريقها لحسم الفوز في أول مواجهة تجمعها مع بطلة رولان غاروس لعام 2017.

وستلتقي أندرييفا في الدور المقبل الأميركية أليشيا باركس الفائزة على الألمانية نوا أكوجيه 6-4 و6-2.

وانتهى مشوار الإيطالية جازمين باوليني المصنفة خامسة عند الدور الأول، بخسارتها أمام المصنفة 79 عالمياً التركية زينب سونميز 2-6 و2-6.