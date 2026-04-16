إنريكي يهزم زيدان وجوارديولا بالقاضية في «نقاط الأبطال»

معتز الشامي (أبوظبي)

أظهر باريس سان جيرمان كفاءته العالية، حيث أقصى بطل البريميرليج ليفربول بسهولة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز عليه ذهاباً وإياباً بنتيجة إجمالية 4-0. إذا كان أي فريق يطمح للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فعليه على الأرجح التغلب على باريس سان جيرمان القوي أولاً.

وكانت مواجهة باريس سان جيرمان وليفربول دليلاً إضافياً على هيمنة لويس إنريكي المطلقة على البطولة الأوروبية. ورغم أن الفوز على ليفربول لم يكن سوى المباراة رقم 76 لإنريكي في دوري أبطال أوروبا، إلا أن المدرب الإسباني قد فاز بالبطولة مرتين بالفعل، ويطمح إلى تحقيق اللقب الثالث إذا تمكن فريقه من الوصول إلى المباراة النهائية في بودابست.

ورغم أن إنريكي ربما يكون قد نال استراحة من كرة القدم المحلية، عندما قرر تدريب المنتخب الإسباني بين عامي 2019 و2022، إلا أن سجله في دوري أبطال أوروبا لا يزال مذهلاً.

ويعد هذا الموسم هو السادس له مع برشلونة وباريس سان جيرمان، وبفضل نجاحه مع كلا الناديين، قلما يضاهي أي مدرب آخر سجل إنريكي في البطولة.

في 76 مباراة قادها على أكبر مسرح أوروبي، فاز إنريكي في 49 مباراة، وتعادل في 9، وخسر 18 فقط. وهذا يعطي المدرب البالغ من العمر 55 عاماً معدل 2.05 نقطة في المباراة الواحدة في دوري أبطال أوروبا.

ويتفوق سجل إنريكي على بعض المدربين المتميزين في كرة القدم الحديثة، وذلك عند مقارنة سجله بسجلاتهم منذ أن بدأ إنريكي مسيرته التدريبية في هذه البطولة. ويملك مدرب باريس سان جيرمان حالياً سجلاً أفضل من يورجن كلوب (1.95)، وجوليان ناجلسمان (1.96)، وزين الدين زيدان (2.02)، وحتى من بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الذي يأتي مباشرة بعد مواطنه بسجل 2.02 نقطة في المباراة الواحدة في دوري أبطال أوروبا.

ولم يتفوق على إنريكي في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2014 سوى مدربين اثنين فقط في جميع أنحاء أوروبا؛ كارلو أنشيلوتي بمعدل 2.06 نقطة، وهانسي فليك، مدرب برشلونة الحالي، الذي يتمتع بمعدل مذهل يبلغ 2.30 نقطة في المباراة الواحدة، وبناء على ذلك، يبدو باريس سان جيرمان في وضع جيد، ليصبح أول فريق يحتفظ بلقبه كبطل أوروبي منذ أن فعلها ريال مدريد عام 2018.