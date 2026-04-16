يامال.. ماكينة تحطيم الأرقام القياسية

معتز الشامي (أبوظبي)

رغم خروج برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على يد أتليتكو مدريد، بعد خسارته بنتيجة إجمالية (2-3) إلا أن مباراة الإياب كانت ليلة مميزة لنجم برشلونة الصاعد لامين يامال، حيث خاض اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً مباراته رقم 150 مع برشلونة، مسجلاً مساهمته التهديفية رقم 100 (أهداف وتمريرات حاسمة) مع النادي.

وحقق يامال الكثير في عالم كرة القدم بالنسبة للاعب في مثل هذه السن، وحطم رقماً قياسياً جديداً كأصغر لاعب يصل إلى 150 مباراة مع برشلونة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق. كما انضم يامال إلى قائمة أساطير النادي ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين، من حيث عدد المساهمات التهديفية في أول 150 مباراة لهم مع النادي.

وفي سن 18 عاماً و275 يوماً فقط، أصبح يامال أصغر لاعب على الإطلاق يصل إلى 150 مباراة بقميص برشلونة الأزرق والأحمر الشهير. وقد تفوق على صاحب الرقم القياسي السابق، بويان، الذي خاض 150 مباراة مع برشلونة عام 2011 عن عمر 20 عاماً و141 يوماً - أي أكبر من يامال بعامين تقريباً.

ويأتي بعده جافي، الذي وصل إلى 150 مباراة مع برشلونة العام الماضي، عندما كان عمره 20 عاماً و279 يوماً. ثم يأتي الأسطورة ليونيل ميسي - اللاعب الوحيد غير الإسباني في قائمة العشرة الأوائل - الذي وصل إلى 150 مباراة عام 2009 عن عمر 21 عاماً و284 يوماً، ويأتي في المركز الخامس زميل يامال، بيدري، الذي خاض 150 مباراة مع برشلونة عام 2024 عندما كان عمره 21 عاماً و302 يوماً.

ويحتل أليخاندرو بالدي، أحد لاعبي الجيل الحالي، المركز السادس بعد أن خاض 150 مباراة وهو في الثانية والعشرين من عمره و89 يوماً. ويحتل أسطورتا خط الوسط، تشافي وأندريس إنييستا، المركزين السابع والثامن على التوالي، حيث كان كلاهما في الثانية والعشرين من عمره، عندما خاض 150 مباراة، بينما يكمل سيرجيو بوسكيتس (23 عاماً و89 يوماً) وبيب جوارديولا (23 عاماً و323 يوماً) قائمة العشرة الأوائل.

ثاني الأرقام التي حطمها يامال، هو بروزه كأحد اللاعبين الذين سجلوا أكبر عدد من المساهمات في الأهداف خلال أول 150 مباراة لهم مع برشلونة، لكن يتصدر القائمة المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، الذي حقق رقماً مذهلاً بلغ 189 مساهمة في الأهداف خلال أول 150 مباراة له مع الفريق الكتالوني.

ويأتي نيمار في المركز الثاني برصيد 150 مساهمة، يليه مواطنه رونالدينيو برصيد 131 مساهمة. ويحتل الكاميروني صامويل إيتو المركز الرابع برصيد 128 مساهمة، بينما يأتي المهاجم الحالي روبرت ليفاندوفسكي في المركز الخامس برصيد 123 مساهمة.

بالعودة إلى أواخر التسعينيات، يحتل باتريك كلويفرت (116 هدفاً) المركز السادس، يليه البرازيلي ريفالدو (113 هدفاً) في المركز السابع. ويأتي الساحر ليونيل ميسي (111 هدفاً) في المركز الثامن، بينما يحتل الجناح الحالي رافينيا (110 أهداف) المركز التاسع. ثم يأتي يامال في المركز العاشر برصيد 100 مساهمة تهديفية بقميص برشلونة.

ورغم أنه في المركز العاشر فقط، إلا أنه يعد إنجازاً كبيراً ليامال، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أنه حقق هذا الإنجاز بين سن 16 و18 عاماً، وأن العديد من مشاركاته الأولى كانت كبديل أو لأقل من 90 دقيقة، وأن العديد من الأسماء المذكورة أعلاه هم أساطير اللعبة.