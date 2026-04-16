إنفانتينو يؤكد مجدداً مشاركة إيران في المونديال

16 ابريل 2026 11:03

واشنطن(أ ف ب)
أكّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، أن إيران ستشارك «حتماً» في نهائيات كأس العالم 2026 رغم الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط.
وقال إنفانتينو خلال مؤتمر اقتصادي نظمته شبكة «سي إن بي سي»: «إيران قادمة بالتأكيد. نأمل أنه بحلول ذلك الوقت ستكون الأوضاع سلمية، فهذا سيساعد بالتأكيد».
وأضاف، في إشارة إلى إقامة مباريات المنتخب الإيراني الثلاث ضمن دور المجموعات في الولايات المتحدة في يونيو: «لكن على إيران أن تأتي، فهي تمثل شعبها، وقد تأهلت، واللاعبون يريدون اللعب».
وكان إنفانتينو أدلى بتصريحات مماثلة في مارس، عندما حضر مباراة ودية بين إيران وكوستاريكا في أنطاليا بتركيا، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد ألمّح في وقت سابق إلى أن اللاعبين الإيرانيين قد لا يكونون «آمنين» في الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تخوض إيران مبارياتها الثلاث ضمن المجموعة السابعة في الولايات المتحدة، منها اثنتان في لوس أنجلوس وواحدة في سياتل، على أن يكون مقر معسكرها خلال البطولة في توكسون بولاية أريزونا.
وكانت مشاركة إيران في البطولة العالمية التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بشكل مشترك، موضع شك بسبب الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط منذ 28 فبراير.
ولوّحت إيران بإمكانية «مقاطعة» المنافسات قبل أن تطلب من «فيفا» نقل مبارياتها من الولايات المتحدة إلى المكسيك، وهو طلب رفضه الاتحاد الدولي.
وقال إنفانتينو: «يجب أن تكون الرياضة خارج السياسة».
وتابع «إذا لم يكن هناك أحد آخر يؤمن ببناء الجسور والحفاظ عليها قائمة ومتماسكة، فنحن نقوم بهذا الدور».
وتنطلق بطولة كأس العالم، الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً، في 11 يونيو المقبل.

أخبار ذات صلة
أمير قطر والرئيس الأميركي يبحثان هاتفياً سبل خفض التصعيد واستقرار أسواق الطاقة
ترامب: لا أفكر في تمديد وقف النار مع إيران
كأس العالم 2026
إنفانتينو
منتخب إيران
دونالد ترامب
آخر الأخبار
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 7 حالات جديدة من قطاع غزة
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 7 حالات جديدة من قطاع غزة
اليوم 13:42
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الكازاخستاني تسلّمها منصور بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الكازاخستاني تسلّمها منصور بن زايد
اليوم 13:31
حكومة الإمارات ومجموعة البنك الدولي تُطلقان شراكة استراتيجية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي عالمياً
علوم الدار
حكومة الإمارات ومجموعة البنك الدولي تُطلقان شراكة استراتيجية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي عالمياً
اليوم 13:21
مبابي يُحطم الأرقام القياسية!
الرياضة
مبابي يُحطم الأرقام القياسية!
اليوم 13:20
أربيلوا: اللحظة المؤلمة حسمت المواجهة أمام بايرن
الرياضة
أربيلوا: اللحظة المؤلمة حسمت المواجهة أمام بايرن
اليوم 13:15
