الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
يوفنتوس يؤمّن المستقبل ويربط لوكاتيللي حتى 2030

16 ابريل 2026 12:45

معتز الشامي (أبوظبي)
يستعد نادي يوفنتوس لحسم ملف مهم على مستوى الاستقرار الفني، بعدما توصل لاتفاق يقضي بتمديد عقد لاعب وسطه الدولي مانويل لوكاتيللي حتى عام 2030، في خطوة تعكس تمسك «السيدة العجوز» بأحد أبرز ركائز الفريق في السنوات الأخيرة.
وبحسب تقارير صحفية إيطالية، فإن العقد الجديد سيمتد لعامين إضافيين، مقارنة بالاتفاق الحالي الذي كان ينتهي في 2028، مع تحسين راتب اللاعب من 3 ملايين يورو سنوياً إلى 4 ملايين، في إطار سياسة النادي للحفاظ على عناصره الأساسية، حيث من المنتظر أن يتم التوقيع الرسمي على العقد قريباً.
وانضم لوكاتيللي إلى يوفنتوس في صيف 2021 قادماً من ساسولو مقابل 37.5 مليون يورو، بعد تجربة سابقة مع إيه سي ميلان. ومنذ وصوله إلى تورينو، شارك في 224 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة، وكان عنصراً مؤثراً في تتويج الفريق بلقب كأس إيطاليا عام 2024.
ودولياً، خاض لوكاتيللي 36 مباراة بقميص منتخب إيطاليا، وسجل 3 أهداف، كما كان ضمن قائمة التتويج بلقب يورو 2020، ما يعزّز من قيمته الفنية وخبرته على أعلى المستويات.
ويأتي هذا التمديد ضمن سلسلة من التجديدات التي أبرمها يوفنتوس مؤخراً، شملت عدة أسماء داخل الفريق، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو ملف المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، الذي لا يزال مستقبله معلقاً مع اقتراب نهاية عقده الموسم الجاري.

