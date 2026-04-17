«السعودي» يطيح رينارد من قيادة المنتخب

باريس (أ ف ب)

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد أنه أُعفي من مهامه مدرباً لمنتخب السعودية لكرة القدم، قبل شهرين من مشاركته في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان قد أقيل من منصبه، أجاب المدرب الفرنسي الذي عاد إلى هذا المنصب في أواخر عام 2024، بالإيجاب.

وقال رينارد في تصريح هاتفي: "هذه هي كرة القدم... السعودية تأهلت سبع مرات إلى كأس العالم، بينها مرتان معي. والمدرب الوحيد الذي خاض التصفيات وكأس العالم هو أنا، وذلك في 2022. على الأقل سيبقى هذا الفخر".

وبعد تجربة وُصفت بالمخيبة إلى حد ما على رأس المنتخب الفرنسي للسيدات، عاد رينارد، البالغ حاليا 57 عاماً، في خريف 2024 إلى تدريب المنتخب السعودي عقب إقالة الإيطالي روبرتو مانشيني، إثر الخسارة على أرضه أمام اليابان (0-2) في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان رينارد أعلن حينها: "أنا عدت".

وكان مانشيني خلف الفرنسي على رأس "الصقور الخضر" في عام 2023.

وتحت عقد يمتد حتى 2027، قدّم بطل أوروبا مع إيطاليا عام 2021 حصيلة اعتُبرت غير كافية عند إقالته، بسبعة انتصارات وخمسة تعادلات وست هزائم في 18 مباراة.

أما رينارد الذي كان عقده يمتد لعامين، أي حتى ما بعد المونديال، فقد أبعد من منصبه رغم نجاح السعودية في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخها، والثالثة توالياً.

ولم يُكتب للمدرب الفرنسي مواصلة فترة ثانية مع المنتخب السعودي كانت بدايتها متعثّرة منذ الانطلاق. وقال مصدر مقرّب من المفاوضات لوكالة فرانس برس لدى تعيينه خلفاً لمانشيني "كان هناك جدل كبير حول عودته، لكن معرفته الجيدة بالفريق كانت عاملاً حاسماً".

وشهدت الفترة ما بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم تراجعاً في الأداء، حيث ودّع المنتخب السعودي كأس العرب 2025 من نصف النهائي أمام الأردن، وتعرض لخسارة قاسية أمام مصر 0-4 ودياً ثم أمام صربيا 1-2 في مارس.

وحسمت الهزيمتان أمام مصر وصربيا، بغياب النجم سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا مرتين في 2021 و2025، مصير رينارد، الذي تكبّد المنتخب السعودي تحت قيادته 11 هزيمة في 28 مباراة خلال فترته الثانية، مقابل 14 هزيمة في 45 مباراة خلال فترته الأولى.

وكان مصدر قريب من المفاوضات أكد أن الاتحاد السعودي يتفاوض مع المدرب اليوناني يوريوس دونيس، مدرب نادي الخليج، للإشراف على المنتخب السعودي في مونديال 2026 بدلا من رونار.

وقال المصدر "يتفاوض الاتحاد السعودي راهناً مع دونيس لاستلام مهامه في وقت قريب بدلاً من الفرنسي هيرفيه رينارد".

ويتمتع دونيس (56 عاماً) المدرب الأسبق لنادي باناثينايكوس بخبرة كبيرة في الكرة السعودية، أذ سبق له أن اشرف على العديد من الأندية وهي الهلال (2015-2016) والوحدة (2021 و2023-2024) والفتح (2022-2023)، قبل أن يتعاقد مع الخليج عام 2024.