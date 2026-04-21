الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيفا يكشف عن أوسع تغطية إعلامية في تاريخ مونديال للسيدات

21 ابريل 2026 21:52

 
زيوريخ (د ب أ)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء تأمين أوسع تغطية إعلامية في تاريخ بطولة كأس العالم للسيدات، وذلك من خلال اتفاقيتين تاريخيتين مع اتحاد البث الأوروبي ومجموعة «ساران» الإعلامية، لضمان بث نسخة البرازيل 2027 في أكثر من 40 منطقة أوروبية وأوراسية.
وستكفل هذه الشراكات وصولاً مجانياً للجمهور مع التزام ببث مباراة واحدة على الأقل يومياً على الهواء مباشرة، مما يعزز مكانة كرة القدم النسائية في القارة العجوز.
وبموجب الاتفاقية مع اتحاد البث الأوروبي، ستتولى 19 هيئة بث عامة في 18 منطقة، من بينها هولندا وإسبانيا وسويسرا وبلجيكا، تقديم تغطية شاملة تشمل التلفاز والراديو والمنصات الرقمية، مع استمرار الالتزام ببث محتوى أسبوعي مخصص للكرة النسائية.
وفي المقابل، ستعمل مجموعة ساران الإعلامية كوكيل حصري في 24 منطقة أخرى تشمل تركيا وأيرلندا ودول البلقان وآسيا الوسطى، لتوزيع الحقوق على كبرى شركات البث في تلك الأسواق.
وأكدت جيل إليس، رئيسة قسم إدارة كرة القدم في فيفا أن هذا الاهتمام غير المسبوق يعكس الاعتراف بالقيمة العالمية لبطولة كأس العالم للسيدات، مشيرة إلى أن عائدات هذه الحقوق سيتم إعادة استثمارها لتسريع نمو اللعبة نسائياً على مستوى العالم.
وتأتي هذه الصفقات لتنضم إلى اتفاقيات سابقة تم حسمها في فرنسا وبريطانيا والسويد، لتكتمل بذلك ملامح التغطية في معظم أنحاء أوروبا.
ومن المقرر أن تكون نسخة البرازيل 2027 التي تقام في الفترة من 24 يونيو إلى 25 يوليو هي الأولى التي تستضيفها قارة أميركا الجنوبية، والثانية التي تشهد مشاركة 32 منتخباً.
وأكد فيفا عبر موقعه الرسمي، أنه يسعى من خلال هذه الخطوات إلى تجاوز الأرقام القياسية التي حققتها نسخة 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، والتي جذبت أكثر من ملياري متابع حول العالم.

أخبار ذات صلة
«الكونميبول» يدعم استمرار إنفانتينو في رئاسة الفيفا
«فيفا» يفتح إجراء تأديبياً على خلفية الهتافات العنصرية في مباراة إسبانيا ومصر
فيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
كرة القدم للسيدات
مونديال السيدات
آخر الأخبار
مركبة كوريوسيتي على المريخ
الترفيه
"ناسا": اكتشاف المزيد من لبنات الحياة على المريخ
اليوم 22:22
رونالدو ومارادونا يتصدران قائمة أنجح 10 صفقات في تاريخ كرة القدم
الرياضة
رونالدو ومارادونا يتصدران قائمة أنجح 10 صفقات في تاريخ كرة القدم
اليوم 22:06
فيفا يكشف عن أوسع تغطية إعلامية في تاريخ مونديال للسيدات
الرياضة
فيفا يكشف عن أوسع تغطية إعلامية في تاريخ مونديال للسيدات
اليوم 21:52
جانب من تكريم الفائزين بجائزة الإمارات لإبداع أصحاب الهمم
الترفيه
جمعية الإمارات للإبداع تحتفي بأصحاب الهمم
اليوم 21:43
محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الأخبار العالمية
رئيس البرلمان العربي يثمن موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية
اليوم 21:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©