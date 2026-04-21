فيفا يكشف عن أوسع تغطية إعلامية في تاريخ مونديال للسيدات



زيوريخ (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء تأمين أوسع تغطية إعلامية في تاريخ بطولة كأس العالم للسيدات، وذلك من خلال اتفاقيتين تاريخيتين مع اتحاد البث الأوروبي ومجموعة «ساران» الإعلامية، لضمان بث نسخة البرازيل 2027 في أكثر من 40 منطقة أوروبية وأوراسية.

وستكفل هذه الشراكات وصولاً مجانياً للجمهور مع التزام ببث مباراة واحدة على الأقل يومياً على الهواء مباشرة، مما يعزز مكانة كرة القدم النسائية في القارة العجوز.

وبموجب الاتفاقية مع اتحاد البث الأوروبي، ستتولى 19 هيئة بث عامة في 18 منطقة، من بينها هولندا وإسبانيا وسويسرا وبلجيكا، تقديم تغطية شاملة تشمل التلفاز والراديو والمنصات الرقمية، مع استمرار الالتزام ببث محتوى أسبوعي مخصص للكرة النسائية.

وفي المقابل، ستعمل مجموعة ساران الإعلامية كوكيل حصري في 24 منطقة أخرى تشمل تركيا وأيرلندا ودول البلقان وآسيا الوسطى، لتوزيع الحقوق على كبرى شركات البث في تلك الأسواق.

وأكدت جيل إليس، رئيسة قسم إدارة كرة القدم في فيفا أن هذا الاهتمام غير المسبوق يعكس الاعتراف بالقيمة العالمية لبطولة كأس العالم للسيدات، مشيرة إلى أن عائدات هذه الحقوق سيتم إعادة استثمارها لتسريع نمو اللعبة نسائياً على مستوى العالم.

وتأتي هذه الصفقات لتنضم إلى اتفاقيات سابقة تم حسمها في فرنسا وبريطانيا والسويد، لتكتمل بذلك ملامح التغطية في معظم أنحاء أوروبا.

ومن المقرر أن تكون نسخة البرازيل 2027 التي تقام في الفترة من 24 يونيو إلى 25 يوليو هي الأولى التي تستضيفها قارة أميركا الجنوبية، والثانية التي تشهد مشاركة 32 منتخباً.

وأكد فيفا عبر موقعه الرسمي، أنه يسعى من خلال هذه الخطوات إلى تجاوز الأرقام القياسية التي حققتها نسخة 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، والتي جذبت أكثر من ملياري متابع حول العالم.