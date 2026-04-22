الشمري: نتعامل مع باقي مباريات الدوري باعتبارها نهائيات

فيصل النقبي (كلباء)

تحمل مواجهة فريق كلباء مع نظيره نادي بني ياس، مساء غدٍ الخميس على ملعبه، في افتتاح الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، أهمية كبيرة للفريقين في ظلّ سعيهما لتحسين موقعيهما في جدول الترتيب مع اقتراب ختام المسابقة.

وأكد المدرب العراقي غازي الشمري قبل المباراة اكتمال جاهزية فريقه لهذه المواجهة، مشيراً إلى أن المباراة ستكون صعبة أمام فريق تحسّن مستواه بشكل واضح في المرحلة الثانية من الدوري.

وأوضح الشمري أن تبقّي أربع مباريات فقط يدفع الجهاز الفني للتعامل معها كنهائيات، من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة والتقدم في جدول الترتيب، لافتاً إلى أن الفريق أظهر في الفترة الأخيرة روحاً عالية من الإصرار والتحدي بين اللاعبين.

وأضاف أن الأداء في آخر ثلاث مباريات كان جيداً، لكن الفريق بحاجة إلى ترجمة ذلك بتحقيق الفوز، مؤكداً أن جميع اللاعبين يعملون على تقديم أقصى ما لديهم لدفع الفريق للأمام.

وأشار إلى أن الأجواء الإيجابية في التدريبات تعزّز حالة التفاؤل والثقة قبل اللقاء، مع التأكيد على أهمية استغلال عاملي الأرض والجمهور، موجّهاً دعوته لجماهير كلباء للحضور ومساندة الفريق، لما لذلك من دور كبير في تحفيز اللاعبين خلال هذه المرحلة الحاسمة.