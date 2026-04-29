كومباني رداً على إنريكي: لا لم استمتع بمشاهدة مباراة سان جيرمان والبايرن

برلين (د ب أ)

اعترف فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بصراحة إنه لم يستمتع بمشاهدة مباراة دوري أبطال أوروبا المثيرة أمام باريس سان جيرمان من المدرجات، لكنه أكد أنه سيعود إلى الخط الجانبي في مباراة الإياب، حيث يتوقع أن يدخل الفريقان بكل قوة من جديد في صراع التأهل.

قال كومباني، الذي كان موقوفاً عن المباراة، ضاحكاً: «لا، لم أفعل»، وذلك عندما سأله لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان في حوار قصير بينهما داخل ممرات ملعب حديقة الأمراء عقب اللقاء.

وكان الملعب شهد مباراة استثنائية في الدور قبل النهائي، حيث كان بايرن متقدماً بهدف نظيف، ثم تأخر 2 / 5، قبل أن يخسر 5 / 4 فقط، ما يعني أن فرصه في التأهل للنهائي لا تزال قائمة في مباراة الإياب التي ستقام الأربعاء المقبل في ميونخ.

وقال كومباني في المؤتمر الصحفي: «لم استمتع بهذه التجربة، العواطف في الملعب مختلفة، ولكنني استمتعت قليلاً من المدرجات في الطابق العلوي عندما رأيت فريقي يعود في النتيجة».

وأنهى سان جيرمان، حامل اللقب، الشوط الأول متقدماً 3 / 2، لتصبح هذه هي أول مباراة في الدور قبل النهائي تشهد تسجيل 5 أهداف في الشوط الأول، وشهدت المباراة تسجيل تسعة أهداف، وهو رقم لم يتكرر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سوى مرة واحدة فقط، عندما فاز آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 6 / 3 على رينجرز عام 1960.

وقال إنريكي:«كانت مباراة لا تصدق، لا توجد كلمات، أعتقد أنها أفضل مباراة لي كمدرب على الإطلاق. الفريقان أرادا اللعب، الفريقان يمتلكان جودة هائلة. أعتقد أن الجميع استمتع بمشاهدة هذه المباراة».

وقال فيتينيا، لاعب الوسط:«كانت مباراة كرة قدم رائعة. أحببنا لعبها، وأعتقد أن جماهير كرة القدم كانت سعيدة لمشاهدتها».

وقال كومباني:«عندما يدخل فريقان مباراة مثل هذه بهذه الفكرة، هذا تحديدا ما يمكن أن يحدث. بالفعل كنت أشعر أن مباراة مثل هذه من الممكن رؤيتها».

وتعهد ديمبلي «لن نغير فلسفتنا»، رغم أنه أكد «ربما كان بإمكاننا أن نتحكم بشكل أفضل عندما كنا متقدمين 5 / 2».

وكشف جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونخ أنه تساءل خلال تلك المرحلة من المباراة:«ما الذي يحدث هنا؟» مضيفا:«بالتأكيد لم نكن أسوأ بثلاثة أهداف».

عودة بايرن ربما تثبت أنها حاسمة في الطريق إلى المباراة النهائية، التي تقام يوم 30 مايو في بودابست، حيث يريد الفريق أن يرفع الكأس للمرة السابعة، وربما إكمال الثلاثية الثالثة في تاريخ النادي.

ورغم أن بايرن لم يفز في هذه المباراة، كانت هذه هي المرة الرابعة في أبريل فقط التي يعود فيها الفريق، حيث فاز 3 / 2 على فرايبورج بعد أن كان متأخرا بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 81، كما فاز على ماينز 4 / 3 بعد أن كان متأخرا بثلاثية نظيفة في الدوري الألماني، وفاز 4 / 3 على ريال مدريد بعد أن كان متأخرا 3 / 2 حتى الدقيقة 88 من مباراة دور الثمانية بدوري الأبطال.

وقال جوناثان تاه، مدافع بايرن: «تعاملنا مع التعثرات بشكل جيد لأننا لا نترك أشياء مثل هذه توقفنا، فقط نمضي قدما»، وأكمل:«رأينا أنه بإمكاننا تسجيل الكثير من الأهداف. بالطبع تلقينا الكثير من الأهداف، ولكن في النهاية الفارق هو هدف واحد. سندخل مباراة الإياب بثقة كبيرة وسنبذل أقصى ما في وسعنا وبعدها نريد أن نتواجد في النهائي».

وذكر كومباني:«لدينا أسبوع الآن للعمل على الأشياء التي نحتاج لتطويرها. الثقة موجودة بنسبة مئة بالمئة، وكذلك الشعور. نحتاج إلى جماهيرنا ودعمهم بنفس الشغف الذي كان لدينا أمام ريال مدريد».

ويمكن لفريق باريس سان جيرمان أن يرفع رأسه أيضا لأنه أنهى سلسلة من خمسة هزائم متتالية في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

وأصبح سان جيرمان، ثالث فريق يفوز على بايرن، الذي كان يلعب مباراته الرسمية رقم 50 هذا الموسم، حيث خسر أمام أرسنال في مرحلة الدوري بدوري الأبطال في الخريف، وخسر أمام أوجسبورج في الدوري الألماني في يناير.