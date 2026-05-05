الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«وظيفة الأحلام».. شاهد كل مباريات كأس العالم واحصل على 50 ألف دولار

6 مايو 2026 00:24

 
نيويورك (رويترز)

انسوا المكاتب الفاخرة، فأفضل وظيفة في الولايات المتحدة هذا الصيف ​ستمنح شخصاً واحداً 50 ألف دولار مقابل مشاهدة جميع مباريات كأس العالم لكرة القدم، وعددها ⁠104، مباراة، حيث تعاونت فوكس سبورتس مع موقع التوظيف «إنديد» للبحث ​عن «كبير مشجعي كأس العالم»، في وظيفة ​يصفها ‌الطرفان بأنها الأمتع في ⁠سوق ​العمل الصيفي.
وسيتابع الفائز بالوظيفة كل المباريات من داخل مكعب زجاجي أُعد خصيصاً في قلب ميدان تايمز سكوير ‌بمدينة نيويورك. وسيُطلب من المشجع المختار مشاهدة ‌كل دقيقة من المباريات عبر قناة «فوكس وان»، الناقل الرسمي لكأس العالم 2026، ​إلى جانب صناعة محتوى ومشاركته على منصات التواصل الاجتماعي، ليحول كل مباراة إلى فعالية مشاهدة حية تستقطب آلاف السياح والمارة.
وقالت الشركتان في بيان «قد ‌تكون هذه أفضل ​وظيفة صيفية في السوق، لكنها مخصصة لمشجع واحد فقط مستعد لتجربة فريدة لا تتكرر إلا مرة واحدة في ​العمر».
ويمكن للراغبين ‌التقدم ⁠عبر موقع «إنديد»، ‌على أن يُكشف ‌عن الفائز في السادس من يونيو خلال بث قناة ⁠فوكس لمباراة في دوري البيسبول الأميركي ​بين بوسطن رد سوكس ونيويورك يانكيز.
وتُقام النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، بمشاركة 48 منتخباً، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من ​11 يونيو إلى 19 يوليو.

