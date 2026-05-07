الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
برشلونة يتخلص من «فخ يامال»

7 مايو 2026 10:15

معتز الشامي (أبوظبي)
أثارت الآلام التي عانى منها لامين يامال في بداية الموسم، وإصابته في مباراة سيلتا فيجو قبل أسبوعين، مخاوف كبيرة في برشلونة. ولا تزال ذكريات الموسم الماضي، حين افتقد الفريق بشدة لاعبه المفضل، عالقة في أذهان المشجعين. إلا أن برشلونة أثبت هذا الموسم أنه لم يعد يعتمد بشكل مفرط على لامين.
ولعب برشلونة 9 مباريات كاملة من دون خريج الأكاديمية - بما في ذلك جميع المسابقات وغياباته المتعددة - ولم يخسر سوى مباراة واحدة. وهذا يعد تناقضاً صارخاً مع الموسم السابق، ففي موسم 2024-2025، خاض الفريق 5 مباريات من دون المهاجم، وفشل في الفوز في 3 منها. والجدير بالذكر أن جميع تلك الهزائم كانت في الدوري الإسباني.
وفي الموسم الماضي، غاب لامين يامال عن 3 مباريات في نوفمبر بسبب إصابة من الدرجة الأولى في رباط الكاحل الأيمن. كما غاب خريج أكاديمية برشلونة عن مباراة الجولة الثالثة عشرة ضد ريال سوسيداد، والتي خسرها برشلونة 1-0؛ ومباراة سيلتا فيجو، التي انتهت بالتعادل 2-2؛ ومباراة دوري أبطال أوروبا ضد بريست، والتي فاز بها برشلونة.
وفي 21 ديسمبر 2024، غاب أيضاً عن مباراة أتلتيكو مدريد، بسبب شعوره بعدم الراحة في نفس المنطقة، في مباراة انتهت بخسارة برشلونة 2-1. كما لم يشارك في مباراة كأس الملك أمام بارباسترو، رغم فوز برشلونة الساحق 4-0.
ومع ذلك، لم يؤثر غياب اللاعب هذا الموسم سلباً على النتائج. فقد غاب الجناح عن 9 مباريات بالفعل، وسيرتفع هذا العدد إلى 13 مباراة، حيث لن يتمكن من إكمال الموسم بسبب إصابة في أوتار الركبة. ورغم ذلك، فإن سجل الفريق إيجابي للغاية، حيث حقق 8 انتصارات وهزيمة واحدة فقط.
وخلال هذه الفترة، حقق الفريق الكتالوني انتصارات على؛ فالنسيا، ونيوكاسل، وخيتافي (في كل من النصف الأول والثاني من الموسم)، وأوفييدو، وسلافيا براج (كان موقوفاً في هذه الحالة)، وأوساسونا. وكانت خسارته الوحيدة في إشبيلية في الجولة الثامنة، عندما مني بهزيمة ساحقة بنتيجة 4-1 على ملعب سانشيز بيزخوان.

