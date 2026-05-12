الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أدفوكات يعود لقيادة كوراساو

12 مايو 2026 21:30

 
كراكاس (أ ف ب)

عاد المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات لقيادة منتخب كوراساو في نهائيات كأس العالم 2026، بعد استقالة خلفه ومواطنه فريد روتن، وفق ما أكدّ الاتحاد المحلي لكرة القدم الثلاثاء، وقال رئيس اتحاد كرة القدم في كوراساو جيلبرت مارتينا «أدفوكات عائد إلى منصبه».
وكان أدفوكات، البالغ من العمر 78 عاماً، قد قاد المنتخب خلال مشوار التأهل التاريخي إلى النهائيات، قبل أن يقدّم استقالته بعد ثلاثة أشهر لأسباب تتعلق بالحالة الصحية لابنته، وتولى مواطنه روتن المهمة خلفاً له، إلا أن المنتخب تلقى هزيمتين وديتين قاسيتين في مارس الماضي أمام أستراليا المشاركة أيضاً في المونديال 1-5 وأمام الصين 0-2.
وأعلن الاتحاد الكروي في كوراساو الاثنين استقالة روتن (63 عاماً) عقب «محادثات بنّاءة» مع مسؤولي الاتحاد، وتشير تقارير إعلامية هولندية إلى أن أدفوكات وافق على العودة إلى منصبه السابق بعد تحسن الحالة الصحية لابنته.

المدرب الهولندي ديك ادفوكاتوسائل الاعلام الاسترالية
هولندا
كأس العالم
المونديال
منتخب كوراساو
