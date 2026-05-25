الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«المقام» يحصد كأس تاترسالز الذهبية الأيرلندي

عصام السيد (أبوظبي)
حصد الجواد «المقام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف إد ووكر وقيادة كيران شومارك كأس تاترسالز الذهبية الأيرلندي في كوراه عصر أمس، ليحقق أول لقب له في سباقات الفئة الأولى، وتمكّن شومارك من دفع «المقام» إلى الأمام ليقترب من الحصان، صاحب المركز الثاني، واستغل موقعه في السباق على أكمل وجه، ولم يتغير الترتيب حتى المنعطف الأخير.
ولكن شومارك و«المقام» كان لديهما المزيد ليقدماه، وقاتلا بشراسة ليفوزا بفارق طولين عن «باي سيتي رولر» لفيكتوريس فوريفر، فيما حلّ في المركز الثالث «صداد» الذي انطلق من المؤخرة ليُنهي السباق بفارق ضئيل، بفارق ثلاثة أجزاء من الطول فقط عن صاحب المركز الثاني، وجاء «جرين إمباكت» في المركز الرابع بفارق ستة أطوال، بينما حلَّت «ميني هوك» في المركز الخامس.
وتمكّن «المقام» البالغ من العمر خمس سنوات، والمنحدر من نسل «لوب دي فيجا» من قطع مسافة السباق البالغة 2100 متر، في زمن وقدره 2:06:80 دقيقة.

