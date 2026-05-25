فوز «أنيق» لستيرن في «ليلة 7 نجوم» بجولة دي بي ورلد للجولف



دبي (الاتحاد)



استعاد ريتشارد ستيرن، ذاكرة الانتصارات ليحصد أول ألقابه منذ 13 عاماً، والسابع بالمجمل في مسيرته في جولة دي بي ورلد المقامة تحت منافسات «السباق إلى دبي» للجولف، وذلك بفوزه في بطولة سودال بلجيكا المفتوحة، التي أقيمت في نادي رينكفن إنترناشونال جي سي، بأنتويرب.

وشكّلت هذه البطولة المحطة رقم 20 بالمجمل في بطولات هذا الموسم، مما يعني انتصاف المشوار مع تبقي 20 بطولة أخرى هذا الموسم الذي يطوف 25 دولة حول العالم، تحت مسمى «السباق إلى دبي»، قبل اكتمال عقد المتأهلين إلى البطولتين الختاميتين في الإمارات، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل، ومن ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر أيضاً.

وجاء فوز الجنوب أفريقي ستيرن بأناقة، بعدما نجح في العودة من فارق 4 ضربات عن مواطنه زاندر لومبارد قبل 9 حفر من نهاية البطولة، ويقلب الطاولة بعدما أنهى الجولة بمجموع 5 ضربات تحت المعدل، واعتلى قمة الترتيب بإجمالي 18 ضربة تحت المعدل، ويفوز بأول لقب له منذ بطولة جوهانسبرج المفتوحة عام 2013، حيث عانى ذو الـ44 عاماً من سلسلة من الإصابات منذ ذلك الحين.

وكسب ستيرن بفضل هذا الفوز 585 نقطة، ليتقدم 124 خطوة ويحتل المركز 30 في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» الصادر اليوم الاثنين، وذلك بإجمالي 677 نقطة، ويعزّز من فرصة تأهله إلى التصفيات الختامية للموسم.

وقال ستيرن بعد الفوز: «لقد كانت رحلة صعبة. الكثير من الإصابات، والكثير من الأمور الصعبة التي مررت بها، لكن العودة إلى منصة التتويج اليوم أمر غير متوقع تماماً. ظننت بصراحة أنني متأخر بضربة واحدة عند لعب الضربة الأخيرة، ولكن عندما وصلت إلى الحفرة 18، ألقيت نظرة سريعة على لوحة النتائج، وفوجئت كثيراً».

وتراجع زاندر لومبارد الذي كان في طريقه لتحقيق الفوز ليحتل المركز الثامن، بعدما أرتكب سلسلة من الهفوات كلفته إنهاء الجولة برصيد 3 ضربات فوق المعدل، وبرصيد بإجمالي للبطولة 15 ضربة تحت المعدل.

وفي أبرز النتائج، استفاد الإسباني خورخي كامبيلو من حصوله على مركز الوصافة، بإجمالي 16 ضربة تحت المعدل، ليكسب 193 نقطة، مما جعله يتقدم إلى المركز 14 في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 939 نقطة.

ولا يزال الأميركي باتريك ريد يحتل صدارة تصنيف «السباق إلى دبي» 2026، وذلك برصيد 2670 نقطة، يليه ثانياً الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل اللقب، برصيد 2191 نقطة.

يذكر أن بطولة سودال المفتوحة التي أقيمت في بلجيكا، شكّلت واحدة من بطولات «السلسلة الأوروبية» هذا الموسم، والتي تتواصل الأسبوع الجاري بإقامة بطولة جبال الألب النمساوية المفتوحة برعاية كيتزبوهيل تيرول.