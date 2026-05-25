الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كارفاخال وريال مدريد.. قصة نجاح عمرها 27 لقباً

كارفاخال وريال مدريد.. قصة نجاح عمرها 27 لقباً
25 مايو 2026 16:30


معتز الشامي (أبوظبي)
ودّع داني كارفاخال ريال مدريد، ليبدأ الظهير الأيمن فصلاً جديداً في مسيرته الكروية، بعيداً عن النادي الذي لطالما اعتبره بيته، ولن يجدّد عقده الذي ينتهي 30 يونيو، وقد حظي بتوديع مهيب، يليق به ويستحقه بجدارة.
ويغادر المدافع الإسباني النادي بعد فوزه بـ 27 لقبا، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ النادي، وواحداً من خمسة لاعبين فقط فازوا بـ6 كؤوس أوروبا عبر تاريخ كرة القدم.
وحصد كارفاخال 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب أيضاً في كأس العالم للأندية، و4 ألقاب في الدوري الإسباني، و5 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا.
يتقدم عليه في عدد الألقاب لوكا مودريتش فقط، الذي فاز بـ28 لقباً، ويأتي ناتشو فرنانديز، وهو أيضاً من خريجي الأكاديمية، في المركز الثالث برصيد 26 لقب، أما مارسيلو فلديه 25 لقبا، وكذلك كريم بنزيما.
ويلي الفرنسي، الأسطورة باكو خينتو برصيد 23 لقباً، وهو نفس عدد الألقاب التي فاز بها توني كروس، ولوكاس فاسكيز. ويكمل مانولو سانشيز وسيرجيو راموس قائمة العشرة الأوائل، برصيد 22 لقباً لكل منهما.
وقال كارفاخال في خطاب وداعه: «ريال مدريد ليس مجرد نادٍ في حياتي، بل هو حياتي كلها. لقد ولدت مدريدياً بالفطرة، قضيت هنا 23 عاماً، مررت بجميع الفئات وفزت بكل لقب ممكن مع هذا النادي. أصبحت قائد الفريق، ولا أستطيع أن أطلب أكثر من ذلك. أغادر وأنا في غاية السعادة والرضا».
ولعب داني كارفاخال مع الفريق الأول لكرة القدم بريال مدريد 451 مباراة، أحرز فيها 14 هدفاً، وقدم 66 تمريرة حاسمة، كما لعب مع فريق ريال مدريد «كاستيا»، 68 مباراة، أحرز فيها 3 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة.
ومع رحيل الأسطورة صاحب الرقم 2، الذي يعتبره الكثيرون أفضل ظهير أيمن في تاريخ ريال مدريد، يسدل النادي الستار على حقبة مجيدة، ويهدف النادي الآن إلى إعادة بناء الفريق وإيجاد قادة جدد لتحقيق النجاح.

ألقاب داني كارفاخال مع ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا: 6 ألقاب 
كأس العالم للأندية: 6 ألقاب
الدوري الإسباني: 4 ألقاب
كأس السوبر الأوروبي: 5 ألقاب
كأس السوبر الإسباني: 4 ألقاب
كأس ملك إسبانيا: لقبان

أخبار ذات صلة
ألابا.. نقطة سطر جديد مع ريال مدريد
3 شروط لريال مدريد تحسم التعاقد مع رودري


اللاعبون الأكثر تتويجاً في تاريخ ريال مدريد

1- لوكا مودريتش: 28 لقباً
2- داني كارفاخال: 27 لقباً
3- ناتشو فرنانديز: 26 لقباً
4- مارسيلو: 25 لقباً
5- كريم بنزيما: 25 لقباً
6- باكو خينتو: 23 لقباً
7- توني كروس: 23 لقباً 
8- لوكاس فاسكيز: 23 لقباً
9- مانولو سانشيز: 22 لقباً
10- سيرجيو راموس: 22 لقباً

داني كارفخال
ريال مدريد
الليجا
لوكا مودريتش
آخر الأخبار
انهيار منجم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى جراء انهيار منجم ذهب في أنغولا
اليوم 16:55
برئاسة حمدان بن مبارك.. اتحاد الكرة يناقش المشاركات الخارجية
الرياضة
برئاسة حمدان بن مبارك.. اتحاد الكرة يناقش المشاركات الخارجية
اليوم 16:52
دبي تستضيف قمة «افتراضية» لاستشراف آفاق الانتعاش السياحي في الإمارات
اقتصاد
دبي تستضيف قمة «افتراضية» لاستشراف آفاق الانتعاش السياحي في الإمارات
اليوم 16:37
«جمارك أبوظبي» تطوّر منهجية تعزز استراتيجيتها المؤسسية
اقتصاد
«جمارك أبوظبي» تطوّر منهجية تعزز استراتيجيتها المؤسسية بمنظومة استدامة متكاملة
اليوم 16:37
«مالية الشارقة» تنظّم ملتقى إعداد الموازنة العامة لعام 2027
اقتصاد
«مالية الشارقة» تنظّم ملتقى إعداد الموازنة العامة لعام 2027
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©