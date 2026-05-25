كارفاخال وريال مدريد.. قصة نجاح عمرها 27 لقباً



معتز الشامي (أبوظبي)

ودّع داني كارفاخال ريال مدريد، ليبدأ الظهير الأيمن فصلاً جديداً في مسيرته الكروية، بعيداً عن النادي الذي لطالما اعتبره بيته، ولن يجدّد عقده الذي ينتهي 30 يونيو، وقد حظي بتوديع مهيب، يليق به ويستحقه بجدارة.

ويغادر المدافع الإسباني النادي بعد فوزه بـ 27 لقبا، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ النادي، وواحداً من خمسة لاعبين فقط فازوا بـ6 كؤوس أوروبا عبر تاريخ كرة القدم.

وحصد كارفاخال 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب أيضاً في كأس العالم للأندية، و4 ألقاب في الدوري الإسباني، و5 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا.

يتقدم عليه في عدد الألقاب لوكا مودريتش فقط، الذي فاز بـ28 لقباً، ويأتي ناتشو فرنانديز، وهو أيضاً من خريجي الأكاديمية، في المركز الثالث برصيد 26 لقب، أما مارسيلو فلديه 25 لقبا، وكذلك كريم بنزيما.

ويلي الفرنسي، الأسطورة باكو خينتو برصيد 23 لقباً، وهو نفس عدد الألقاب التي فاز بها توني كروس، ولوكاس فاسكيز. ويكمل مانولو سانشيز وسيرجيو راموس قائمة العشرة الأوائل، برصيد 22 لقباً لكل منهما.

وقال كارفاخال في خطاب وداعه: «ريال مدريد ليس مجرد نادٍ في حياتي، بل هو حياتي كلها. لقد ولدت مدريدياً بالفطرة، قضيت هنا 23 عاماً، مررت بجميع الفئات وفزت بكل لقب ممكن مع هذا النادي. أصبحت قائد الفريق، ولا أستطيع أن أطلب أكثر من ذلك. أغادر وأنا في غاية السعادة والرضا».

ولعب داني كارفاخال مع الفريق الأول لكرة القدم بريال مدريد 451 مباراة، أحرز فيها 14 هدفاً، وقدم 66 تمريرة حاسمة، كما لعب مع فريق ريال مدريد «كاستيا»، 68 مباراة، أحرز فيها 3 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

ومع رحيل الأسطورة صاحب الرقم 2، الذي يعتبره الكثيرون أفضل ظهير أيمن في تاريخ ريال مدريد، يسدل النادي الستار على حقبة مجيدة، ويهدف النادي الآن إلى إعادة بناء الفريق وإيجاد قادة جدد لتحقيق النجاح.

ألقاب داني كارفاخال مع ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا: 6 ألقاب

كأس العالم للأندية: 6 ألقاب

الدوري الإسباني: 4 ألقاب

كأس السوبر الأوروبي: 5 ألقاب

كأس السوبر الإسباني: 4 ألقاب

كأس ملك إسبانيا: لقبان



اللاعبون الأكثر تتويجاً في تاريخ ريال مدريد

1- لوكا مودريتش: 28 لقباً

2- داني كارفاخال: 27 لقباً

3- ناتشو فرنانديز: 26 لقباً

4- مارسيلو: 25 لقباً

5- كريم بنزيما: 25 لقباً

6- باكو خينتو: 23 لقباً

7- توني كروس: 23 لقباً

8- لوكاس فاسكيز: 23 لقباً

9- مانولو سانشيز: 22 لقباً

10- سيرجيو راموس: 22 لقباً