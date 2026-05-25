هاري كين يعادل رقم رونالدو ويقتحم قائمة أساطير «الموسم الواحد»

25 مايو 2026 18:15


معتز الشامي (أبوظبي) 
دخل هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم من حيث عدد الأهداف المسجَّلة في موسم واحد، بعد أن أحرز 61 هدفاً في 50 مباراة مع بايرن ميونيخ في موسم 2025-2026.
اختتم المهاجم كين موسماً استثنائياً مع بايرن ميونيخ، بتسجيله ثلاثية في نهائي كأس ألمانيا، ليقود البايرن إلى سحق شتوتجارت وتحقيق ثنائية محلية في موسم 2025/ 26.

وبهذا الإنجاز، رفع المهاجم الإنجليزي رصيده من الأهداف إلى 61 هدفاً، معادلاً الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في أكثر من عِقد، والذي سجّله كريستيانو رونالدو.
ويُعرف ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بأنهما من أعظم هدافي كرة القدم على مر التاريخ، لكن لا يحمل أي منهما الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد.
وسجّل كين 61 هدفاً في جميع المسابقات (51 مباراة)، 36 هدفاً في الدوري الألماني، حيث تصدَّر قائمة هدافي الدوري، و14 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، و10 أهداف في كأس ألمانيا، وهدفاً واحداً في كأس السوبر الألماني، رصيد مذهل يجعله المهاجم الأبرز في عالم كرة القدم اليوم.
ومنذ وصوله إلى ألمانيا، كان تأثير اللاعب الإنجليزي فورياً. فقد سجّل 146 هدفاً في 147 مباراة مع بايرن ميونيخ، وهو رقم مذهل للاعب وصل تحت ضغط كبير لمواصلة إرث النادي الأسطوري في إنتاج هدافين من النخبة.
وإضافة إلى ذلك، ضَمِن كين عملياً جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي. فنقاطه الـ72 تضعه في صدارة الترتيب، متقدماً بفارق كبير على إيرلينج هالاند، صاحب المركز الثاني في سباق الجائزة. ستكون هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها المهاجم الإنجليزي بهذا الشرف - بعد أن حصل عليه أيضاً في موسم 2023-2024 مع بايرن ميونيخ - متوّجاً بذلك أفضل موسم فردي في مسيرته.
وبدأ الحديث يدور عن جائزة الكرة الذهبية، وتحديداً حول هاري كين. فبعد فوزه بالثنائية المحلية وتقديمه موسماً تاريخياً، برز كين كأحد أبرز المرشحين لنيل هذه الجائزة الفردية المرموقة في عالم كرة القدم.
والآن، التحدي التالي سيكون أكبر: كأس العالم 2026. يصل المنتخب الإنجليزي إلى البطولة بواحد من أكثر الأجيال موهبة، ويدخل كين البطولة كقائد وهداف لا ينازع. إذا استطاع الحفاظ على هذا المستوى في كأس العالم وقيادة منتخب الأسود الثلاثة للمنافسة على اللقب، فقد يسطّر أحد أعظم المواسم في تاريخ كرة القدم.
وتضم قائمة أفضل الهدافين على مر التاريخ مزيجاً مثيراً للاهتمام من أساطير الماضي ونجوم العصر الحديث، إضافة إلى بعض الأسماء التي قد لا تكون مألوفة، بحسب مؤسسة إحصائيات كرة القدم (RSSSF).

أفضل 10 لاعبين الذين سجّلوا أكبر عدد من الأهداف بموسم واحد

1. جوزيف بيكان: 76 هدفاً (1943-1944)
2. ليونيل ميسي: 73 هدفاً (2011-12)
3. جيرد مولر: 67 هدفاً (1972-1973)
4. روماريو: 66 هدفاً (1999-2000)
5. بيليه: 66 هدفاً (1957-1958)
6. زيكو: 65 هدفاً (1978-1979)
7. ديكسي دين: 63 هدفاً (1927-1928)
8. كريستيانو رونالدو: 61 هدفاً (2014-15)
9. هاري كين: 61 هدفا (2025-26)
10. لويس سواريز: 59 هدفاً (2015-16)

