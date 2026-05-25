الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الجزيرة يحتفي ببراعم كرة السلة

25 مايو 2026 20:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
أقام نادي الجزيرة حفل ختام الموسم الرياضي 2025 – 2026 لفئة براعم كرة السلة، وسط أجواء احتفالية مميزة وبحضور أولياء الأمور والجهازين الفني والإداري، وذلك تكريماً لما قدّمه اللاعبون من جهود ومستويات متميزة طوال الموسم الرياضي.
شهد الحفل حضور راشد عتيق الهاملي، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الأخرى، ومشرف كرة السلة المهندس عبدالله فرج، ومحمد القدسي، المدير الفني، والإداري جابر القدسي، والمدربين محمد فؤاد وفؤاد عزت.
تخلّل الحفل تكريم لاعبي براعم كرة السلة، تقديراً لالتزامهم وتطورهم الفني خلال الموسم، حيث بلغ عدد اللاعبين المكرمين 55 لاعباً من الفئة العمرية بين 8 و12 عاماً، في مشهد يعكس اهتمام النادي بصقل المواهب الرياضية وبناء قاعدة قوية لمستقبل كرة السلة.
وأكد القائمون على القطاع الرياضي أن هذه الفعاليات تأتي ضمن استراتيجية النادي الهادفة إلى دعم الفئات السنية وتعزيز القيم الرياضية والتنافسية، بما يسهم في إعداد جيل رياضي واعد يمثّل النادي بصورة مشرّفة في المستقبل.

