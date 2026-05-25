شباب الأهلي والشارقة إلى نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة



علي معالي (أبوظبي)

تأهل فريقا شباب الأهلي والشارقة إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة للرجال، بعد فوز «الفرسان» على الظفرة بنتيجة 132-96، على صالة نادي شباب الأهلي، في حين تفوّق فريق الشارقة على الوحدة بنتيجة 114-74، على صالة نادي الشارقة.

يقام الدور نصف النهائي أيضاً من مباراة واحدة، اعتباراً من الخميس المقبل، على أن تكون أفضلية الملعب للفريق المتقدم في المرحلة الأولى، وفي حال عدم وجود أفضلية يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد المستضيف، على أن تُختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية من مواجهة واحدة لتحديد البطل، يوم 30 من الشهر الجاري.