91 لاعباً في معسكر اكتشاف مواهب الريشة الطائرة

علي معالي (أبوظبي)

نظّم اتحاد الريشة الطائرة، بدعم لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، المعسكر الأول للعبة ضمن سلسلة المعسكرات التأهيلية المخصصة لاكتشاف وتطوير المواهب الوطنية، وذلك في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، بمشاركة 91 لاعباً ولاعبة من فئتي تحت 13 و15 عاماً.

ويأتي هذا المعسكر في إطار برنامج المسار الأولمبي 2036–2040، الذي يهدف إلى إعداد جيل من اللاعبين واللاعبات القادرين على تمثيل دولة الإمارات والمنافسة في البطولات القارية والدولية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تعتمد على أحدث الأساليب الفنية والتطويرية.

أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي للمعسكر مدير الأداء العالي الدنماركي مايكل نوربيك، والمدرب نيثان رايس، إلى جانب مدرب المنتخب الوطني محمود طيفور، حيث تضمّن المعسكر تدريبات فنية وبدنية مكثّفة تهدف إلى رفع مستوى اللاعبين وصقل مهاراتهم وفق منهجية علمية حديثة.

أكد سالم خميس المزروعي، نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة الفنية، أن المعسكر يمثّل محطة رئيسية ضمن استراتيجية الاتحاد لإعداد بطل أولمبي إماراتي، من خلال بناء قاعدة قوية من اللاعبين واللاعبات في المراحل السنية المبكرة، وتوفير برامج تطويرية متكاملة تعتمد على أفضل الخبرات الفنية العالمية.

وقال المزروعي: «نعمل وفق رؤية واضحة وطويلة المدى تهدف إلى إعداد بطل أولمبي إماراتي قادر على المنافسة في أكبر المحافل الرياضية العالمية. وتُعد هذه المعسكرات إحدى الركائز الأساسية في منظومة اكتشاف المواهب وصقلها، حيث نركّز على تطوير الجوانب الفنية والبدنية والذهنية للاعبين وفق أعلى المعايير الدولية».