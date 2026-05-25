برئاسة حمدان بن مبارك.. اتحاد الكرة يناقش المشاركات الخارجية



دبي (الاتحاد)



عقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم اجتماعه الدوري برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس الاتحاد، وبحضور عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين، عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، هشام محمد الزرعوني، حمد أحمد المزروعي، إبراهيم حسن النمر، فهد إسماعيل الحوسني، يحيى خلف المطروشي، أحمد علي المهبوبي، عمر الحاج المهيري، وأمل حسن بوشلاخ، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

تناول الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، أهمّها اعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية 19 يونيو المقبل، وكذلك الاطلاع على ملف المشاركات المقبلة للمنتخبات الوطنية، أبرزها دورة كأس الخليج العربي «خليجي 27» ونهائيات كأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية، وتصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة.

كما اطلع المجلس على ملفات وتقارير إدارات وأقسام الاتحاد الخاصة بالموسم الحالي، وأرقام وإحصائيات جميع المسابقات والبطولات التي تم تنظيمها هذا الموسم، وأعداد الكوادر الوطنية التي تم تأهيلها لإدارة عمليات المباريات، وأعداد اللاعبين المسجلين في كشوفات الاتحاد، فيما شمل تقرير الإدارة الفنية استعراض أبرز المبادرات التي تم تنفيذها والدورات التدريبية الخاصة بالمدربين ومراكز التدريب والتكوين، إلى جانب الشراكات المميزة مع الاتحادات الوطنية والقارية والفيفا، خاصة فيما يخص معادلة شهادات الرخص التدريبية (A - B - PRO)، واختيار اتحاد الكرة من قبل الاتحاد الأوروبي UEFA كواحد من 12 اتحاداً فقط على مستوى العالم لمعادلة واعتماد رخص التدريب الخاصة به رسمياً، والحصول على أعلى تقييم من الاتحاد الآسيوي في مسألة تطوير البرامج الفنية الخاصة بالتعليم والواعدين وتطوير الشباب والمنتخبات والكرة النسائية والمسابقات والصالات والكرة الشاطئية وذلك مع ثمانية اتحادات وطنية أخرى.

وأشاد مجلس الإدارة بحصول اتحاد الكرة على جوائز محلية وقارية منها جائزة «التميز الأرشيفي» من الأرشيف والمكتبة الوطنية وهي جائزة تٌقدم للجهات التي تميّزت في دعم المنظومة الأرشيفية والحفاظ على ذاكرة الوطن، وجائزة الاتحاد الآسيوي لتطوير الواعدين «الفئة الذهبية».

وجدد مجلس الإدارة تهنئته لطاقم التحكيم الإماراتي الذي تم اختياره ضمن حكّام نهائيات كأس العالم 2026 وهم الحكم الدولي عمر آل علي، والحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف وحكم الفيديو محمد عبيد خادم، وكذلك تجديد التهنئة للحكم الدولي السابق محمد عبدالله حسن لاختياره ضمن محاضري حكام المونديال.



شكر للجمهور



ثمّن المجلس جهود جميع الأندية والمؤسسات والأفراد واللجان والجهات الإعلامية والرعاة، التي أسهمت في إنجاح الموسم الرياضي، كما تقدم بجزيل الشكر لجمهور الكرة الإماراتية الذي لعب دوراً بارزاً في جعل الموسم الكروي مميزاً ومبهراً.

وقدّم مجلس إدارة الاتحاد التهنئة لجميع الأندية والفرق المتوجة ببطولات هذا الموسم.