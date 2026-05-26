كومو.. من الإفلاس في الدرجة الرابعة إلى دوري أبطال أوروبا



معتز الشامي (أبوظبي)

تأهل نادي كومو 1907، القادم من مدينة كومو شمال إيطاليا، إلى دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه الممتد لـ 119 عاماً، وقاد المدرب الإسباني سيسك فابريجاس الفريق الإيطالي إلى المجد على حساب عملاقي الدوري الإيطالي ميلان ويوفنتوس، بعد فوزه الساحق في اليوم الأخير من الدوري الإيطالي على كريمونيزي (4-1)، واحتلاله المركز الرابع.

وانضم فابريجاس إلى كومو عام 2022، وصعد النادي إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي في موسم 2023-2024، وبعد موسمين فقط، وتحت قيادة الإسباني، حجز كومو مقعداً في دوري أبطال أوروبا.

وبعد هذا الإنجاز، تتزايد التكهنات حول مستقبل فابريجاس، حيث استقطب لاعب خط الوسط الإسباني السابق، البالغ من العمر 39 عاماً، اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، ولكن يُعتقد أنه سيبقى في كومو، بعد أن قادهم إلى هذا التأهل التاريخي لدوري أبطال أوروبا في أول تجربة له كمدرب رئيسي.

ويشهد الدوري الإيطالي قصة لطالما حلمت بها العديد من الأندية التي تهاوت في الدرجات الدنيا، فقد وصل نادي كومو 1907، الذي كان على وشك الاندثار قبل 10 سنوات فقط، إلى دوري أبطال أوروبا بعد موسم لا يُنسى.

وفي عام 2016، أُعلن إفلاس النادي وكاد يختفي، لتنقذه شركة إيطالية وأجبرته على البدء من دوري الدرجة الرابعة، وبعد 3 سنوات، في عام 2019، استحوذت على النادي مجموعة استثمارية من إندونيسيا، ما سرّع نمو النادي، وفي عام 2022، انضم إلى المشروع شخصيات بارزة، مثل فابريجاس مدرباً، وتيري هنري، مساهماً، كما انضم دينيس وايز، أسطورة تشيلسي، مديراً عاماً ومساهماً.

وجاء الدعم المالي من الأخوين هارتونو (روبرت بودي ومايكل بامبانج)، مالكي مجموعة دجاروم، واحدة من أكبر التكتلات التجارية في إندونيسيا، وهما من بين أغنى أغنياء العالم وفقاً لمجلة «فوربس»، حيث وضعا خطة حوّلت نادي كومو المطل على البحيرة إلى ظاهرة كروية، طامحين إلى وضعه بين نخبة الأندية الأوروبية.

وكان الصعود سريعاً كالصاعقة، ففي عام 2019، غادر دوري الدرجة الرابعة، وفي عام 2019، كان قد وصل إلى دوري الدرجة الثانية، وفي عام 2023 عاد إلى دوري الدرجة الأولى بعد عقدين من الزمن.

ويستعد حالياً لخوض أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا، وهي قفزة بدت مستحيلة قبل بضع سنوات. من الإفلاس إلى قمة القارة، مما يثبت فريق لومباردي أنه بالاستثمار والرؤية والشغف، يمكن بناء معجزات كرة القدم في فترة وجيزة.