ميسي يعاني من إجهاد عضلي قبل أسابيع من بداية كأس العالم

واشطن (رويترز)



أكد نادي إنتر ميامي أن ليونيل ميسي يعاني من إجهاد في عضلات ​الفخذ الخلفية بالساق اليسرى، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق كأس العالم لكرة القدم، بعد أن اضطر ⁠مهاجم وقائد الأرجنتين إلى مغادرة الملعب في آخر ​مباراة له مع الفريق قبل البطولة.

وغادر ​ميسي (38 ‌عاماً) الملعب في الدقيقة ⁠73 ​من المباراة التي فاز فيها فريقه 6-4 على فيلادلفيا يونيون في الدوري الأميركي، بعد أن أمسك بفخذه من الخلف عقب تنفيذ ركلة حرة.

وأضاف ‌إنتر ميامي في بيان: «بعد إجراء المزيد من ‌الفحوصات الطبية، يشير التشخيص الأول إلى إجهاد زائد مرتبط بإرهاق عضلات الفخذ الخلفية في الساق ​اليسري، وسيتوقف الجدول الزمني لعودته إلى النشاط البدني على تقدم حالته طبياً».

وكان جييرمو أويوس، مدرب إنتر ميامي، قد قلّل من أهمية الموضوع بعد المباراة، وقال إن ميسي كان يعاني من الإرهاق فقط ​بعد اللعب على أرضية ثقيلة.

وتوقفت منافسات الدوري الأميركي حالياً بسبب كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من ​11 يونيو إلى ‌19 ⁠يوليو.

وأدرج ليونيل سكالوني مدرب ‌الأرجنتين اسم ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، في قائمة ⁠مؤقتة تضم 55 لاعباً أعلن عنها في وقت ​سابق من هذا الشهر.

وكان لميسي تأثير كبير في فوز الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في قطر قبل أربع سنوات. وتستهلُّ الأرجنتين مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة الجزائر في ​كانساس سيتي يوم 16 يونيو ​المقبل.