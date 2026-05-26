النصر والبطائح إلى نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة

علي معالي (أبوظبي)

تأهل فريقا النصر والبطائح إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بعد فوز «العميد» على الجزيرة بنتيجة 108-64، على صالة نادي النصر بدبي، وفي مباراة ثانية تفوّق البطائح على الوصل بنتيجة 91-78، بصالة نادي البطائح.

واكتمل بذلك نصف النهائي (المربع الذهبي)، بعد صعود شباب الأهلي والشارقة لهذا الدور بعد فوزهما على الظفرة والوحدة، وسوف يلتقي النصر مع الشارقة وشباب الأهلي يستضيف البطائح مساء الخميس، ويقام نصف النهائي من مباراة واحدة، على أن تكون أفضلية الملعب للفريق المتقدم في المرحلة الأولى، وفي حال عدم وجود أفضلية يتم اللجوء إلى القُرعة لتحديد المستضيف، على أن تُختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية من مواجهة واحدة لتحديد البطل، السبت المقبل.