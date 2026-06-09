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الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يفوز على تايلاند في ختام معسكر بانكوك

«الأبيض الأولمبي» يفوز على تايلاند في ختام معسكر بانكوك
9 يونيو 2026 20:00

دبي (الاتحاد)
فاز منتخبنا الوطني الأولمبي على نظيره المنتخب التايلاندي بخمسة أهداف لهدفين، في المباراة الودية الثالثة التي أقيمت اليوم على استاد بي جي في ختام معسكره الخارجي في العاصمة التايلاندية، بانكوك.
وسجل أهداف المنتخب، جوناس نافو (هدفين) منصور سعيد المنهالي (هدفين) ونهيان العامري (هدف).
وكان الأبيض الأولمبي قد تعادل في المباراة الودية الأولى مع منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة (1-1) ثم تعادل بالنتيجة ذاتها أمام منتخب قيرغيزستان في المباراة الودية الثانية.
وضمت قائمة منتخبنا الوطني في معسكر تايلاند 26 لاعباً، هم، خالد توحيد، سعيد المقدمي، عبدالله زعل، منصور البلوشي، نهيان المعمري، منصور صالح المنهالي، يوسف المرزوقي، ليونارد أميسيميكو، مبارك بني زامة ، خميس المنصوري، سعود علي، جوناس نافو، مطر زعل، سيف الكعبي، علي عبدالعزيز ، سولومون سوس، راشد المزروعي، عيد الحمادي، علي المعمري، غيث بدر سهيل، مايد الكاس، أحمد رائد، سيف ناصر، علي بدر، منصور سعيد المنهالي، عيسى الحراصي.
ويُعد معسكر بانكوك محطة مهمة ضمن برنامج إعداد المنتخب الأولمبي للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، حيث وفر فرصة للجهاز الفني والإداري لمنتخبنا لتقييم مستويات اللاعبين وتعزيز جاهزية الأبيض الأولمبي قبل المنافسات الرسمية المقبلة.

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