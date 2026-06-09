شرطة أبوظبي تشارك في افتتاح «الألعاب الإماراتية»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في إدارة المراسم والعلاقات العامة، في حفل افتتاح فعاليات الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص لأصحاب الهمم، التي تقام خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو 2026 في أرض المعارض بمركز أدنيك أبوظبي، وسط حضور رسمي ومجتمعي واسع.

وتأتي المشاركة في إطار حرص شرطة أبوظبي على دعم أصحاب الهمم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وترسيخ قيم التمكين والشمولية، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى توفير بيئة داعمة ومحفّزة تتيح لهم إبراز قدراتهم ومواهبهم في مختلف المجالات، لاسيما الرياضية منها.

وتضمّنت مشاركة القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مرافقة عدد من منتسبي شرطة أبوظبي للشعلة، بالإضافة إلى الفرقة الموسيقية والتي تألقت بعزف عدد من المعزوفات في حفل الافتتاح.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها المستمر بالمبادرات والفعاليات المجتمعية، التي تُسهم في رفع جودة الحياة لأصحاب الهمم، وتعزّز من مشاركتهم الفاعلة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، بما يعكس النهج الإنساني والحضاري للدولة في رعاية هذه الفئة وتمكينها.

وشهد حفل الافتتاح أجواءً احتفالية مميزة عكست روح التحدي والإرادة لدى المشاركين، وسلطت الضوء على أهمية الرياضة في تعزيز الثقة بالنفس وتنمية المهارات وبناء جسور التواصل والاندماج المجتمعي، فيما تستمر المنافسات على مدار ثلاثة أيام بمشاركة واسعة من الرياضيين من أصحاب الهمم من مختلف إمارات الدولة.