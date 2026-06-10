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الرياضة

«نجوم الأبطال» بين «الجائزة الكُبرى» و«التعويض المثالي»

«نجوم الأبطال» بين «الجائزة الكُبرى» و«التعويض المثالي»
11 يونيو 2026 00:18

عمرو عبيد (القاهرة)

يلعب 31 نجماً من صفوف طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان وأرسنال، في كأس العالم 2026، بواقع 16 لاعباً من «سان جيرمان» و15 من «الجانرز»، وبينما يحلم بعض الأبطال، من «كتيبة الأمراء»، بالحصول على «الجائزة الكُبرى»، وإضافة لقب المونديال إلى «الكأس ذات الأذُنين» في نفس العام، ينتظر بعض لاعبي «الوصيف القاري»، التعويض «المونديالي»، الذي سيكون «مثالياً» بالتأكيد.

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ومن المعروف أن 9 لاعبين فقط، نجحوا في الجمع بين لقبي دوري الأبطال وكأس العالم في عام واحد، عبر التاريخ، بينهم 6 ألمان من بايرن ميونيخ و«الماكينات» في عام 1974، ثم ثلاثة لاعبين من ريال مدريد، فازوا مع فرنسا 1998 والبرازيل 2002 و«الديوك» مرة أخرى عام 2018.
ويحلم عُثمان ديمبيلي في 2026، أن يكون اللاعب الثاني، عبر كل العصور، الذي ينجح في التسجيل خلال نهائي «الشامبيونزليج» وكأس العالم، في عام واحد، بعد جيرد مولر، الوحيد، الذي حقق ذلك الإنجاز مع «البافاري» وألمانيا عام 1974، ومعه بقية «الكتيبة الباريسية» في صفوف فرنسا، باركولا وزائير إيمري ودوي ولوكاس هيرنانديز، علماً بأن ديمبيلي لعب سابقاً 11 مباراة في كأس العالم، ولم ينجح في تسجيل أي هدف أبداً.
كما يملك زميلهم الإسباني، فابيان رويز، نفس الحظوظ في كأس العالم، إذ يُعد «لا روخا» أحد أبرز المُرشّحين للتتويج هو الآخر، مع «الديوك»، وهو ما ينطبق بدرجة مُختلفة على «رُباعي» البرتغال، فيتينيا وجواو نيفيز ونونو مينديز وجونزالو راموس، وكذلك القائد البرازيلي، ماركينيوس، وإن كانت الترشيحات تضع «السليساو» في مكان أبعد.
أما العناصر التي خسرت اللقب الأوروبي من فريق أرسنال، فإن الأقرب للحصول على هذا «التعويض»، هم نجوم إسبانيا، الحارس رايا وميرينو وزوبيميدني، ثم ويليام ساليبا مع فرنسا، و«رُباعي» إنجلترا، رايس وساكا ومادويكي وإيزي، وكذلك كاي هافيرتز الألماني، والبرازيليان جابرييل ومارتينيلي.

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