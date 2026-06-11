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الرياضة

ويمبلدون.. زيادة الجوائز المالية بنسبة 20%

ويمبلون.. زيادة الجوائز المالية بنسبة 20%
11 يونيو 2026 16:53

لندن (أ ف ب) 
ارتفعت قيمة الجوائز المالية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بنسبة 20 بالمئة لتبلغ رقماً قياسياً قدره 64.2 مليون جنيه إسترليني (85.7 مليون دولار).وكشف مسؤولو نادي عموم إنجلترا عن هذه الزيادة الكبيرة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، وسيحصل كل من بطلي منافسات الفردي في الرجال والسيدات على 3.6 مليون جنيه إسترليني.
ويحمل الإيطالي يانيك سينر لقب فردي الرجال، فيما أحرزت البولندية إيجا شفيونتيك لقب السيدات العام الماضي.
وسيحصل اللاعبون الذين سيودعون من الدور الأول على مكافآت سخية أيضا هذا العام، حيث تم رصد مبلغ 80 ألف جنيه إسترليني لمن يخرج من هذه المرحلة.
وتأتي هذه الزيادة بعد احتجاج قاده عدد من أبرز لاعبي العالم قبيل بطولة فرنسا المفتوحة الأخيرة، حيث قيدوا نشاطهم الإعلامي إلى 15 دقيقة فقط.
وأبدى اللاعبون استياءهم من أن الجوائز المالية في رولان جاروس لم ترتفع سوى بنسبة 9.5 في المئة مقارنة بعام 2025، وظلت عند نحو 15 بالمئة من عائدات البطولة المقامة على الملاعب الترابية.
وزادت قيمة الجوائز في ويمبلدون من 53.5 مليون جنيه إسترليني العام الماضي إلى 64.2 مليون هذا العام، مع انطلاق المنافسات في جنوب غرب لندن في 29 يونيوالجاري.
وقالت رئيسة ويمبلدون ديبي جيفنز: "أدرك أن هناك موضوعاً واحداً يهمكم الاستماع إليه هذا الصباح، وهو الجوائز المالية في عام 2026" وأعلنت أن قيمة الجوائز ستبلغ 64.2 مليون جنيه إسترليني، أي بزيادة 20 بالمئة عن العام الماضي، وبمقدار 10.7 مليون جنيه إضافية، ما يسمح للاعبين بمواصلة الاستفادة من نجاحنا".
وأكدت أن دعم اللاعبين موزع على جميع أدوار البطولة، حيث سيحصل بطلا فردي الرجال والسيدات على 3.6 مليون جنيه لكل منهما، كما حُددت جائزة الدور الأول بـ80 ألف جنيه إسترليني.
وقالت: «لم يكن هناك حوار مباشر مع اللاعبين، لكننا أجرينا نقاشات مع لاري سكوت الذي كلفه بعض اللاعبين بتمثيلهم، وتمت مناقشة الأمر وآعتقد أن ما قمنا به شيء جيد للغاية».

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