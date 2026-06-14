مونديال ومانشيت: 5 يوليو 1954.. ألمانيا بطلة «مونديال المفاجآت»



عمرو عبيد (القاهرة)

طُبِعَت مئات الكتب، لتوثيق نتائج وحكايات كأس العالم، عبر العصور، وكُتِبَت آلاف الكلمات للاحتفاء بالأبطال في كل دولة، واحتفظ ملايين البشر بألبومات الصور «المونديالية»، لكن بقيت الصحف الورقية والمجلات القديمة، التي أُصدِرَت عقب نهاية كل بطولة، بألوانها وطبعاتها وعناوينها العريقة، تحمل إرثاً إنسانياً وعاطفياً، يربط عبر التاريخ، بين «مونديال» و«مانشيت».

وفي اليوم التالي، لنهائي بطولة كأس العالم 1954، وثّقت صحيفة «سبورت» السويسرية، الحدث الذي استضافته بلدها وقتها، وعنونت غُلافها بـ«ألمانيا بطولة مونديال المفاجآت»، وقالت إن هزيمة المجر أتت غير مُتوقّعة، لأنه كان المُرشح الأول لنيل اللقب المونديالي، ورغم التقدم بهدفين مُبكّرين في النهائي، إلا أن ألمانيا قلبت النتيجة إلى انتصار تاريخي بـ3-2.

وكتبت أن 64,000 متفرج شاهدوا في استاد وانكدورف، مباراة رفيعة المستوى، رائعة فنياً، سريعة الإيقاع ومثيرة لأقصى درجة، وبدت المجر وكأنها تريد اجتياح الخصم وإخضاعه مبكراً، حيث سجّلت، عبر بوشكاش وتسيبور، في الدقيقتين السادسة والثامنة، دون أن تتمكن من إجبار الخصم على الاستسلام.

ثم نجح مورلوك في تقليص الفارق وإحراز هدف في الدقيقة التاسعة، قبل أن يُحرز ران هدف التعادل في الدقيقة 18 إثر ركلة ركنية، واستمرت المعركة الشرسة والصراع «على حد السكين»، لمدة 66 دقيقة بعد ذلك، حتى نجح ران قبل 6 دقائق من نهاية الوقت الأصلي في تسجيل هدف الفوز الثمين، وهو الهدف الذي لم تتمكن المجر من الرد عليه، إلا بهدف أُلغي بداعي التسلل.

وتابعت «سبورت»: المنتخب الألماني استحقّ الفوز بجدارة، وأظهر انضباطاً تكتيكياً وروحاً قتالية كبيرة، وتمكّن من العودة بعد بداية كارثية، بينما عانى المنتخب المجري من تراجع بدني واضح في المراحل الأخيرة من اللقاء، كما أشارت إلى نُقطتين فنيتين، الأولى تعلقت بنوع أحذية «الألمان»، التي ساعدتهم على التعامُل مع الجو المُمطر والأرض الموحلة، في أجواء عُرِفَت لاحقاً باسم «طقس فريتز فالتر»، والثانية اعتقادها أن هزيمة الدور الأول 3-8 كانت «خدعة» من المُدرب سيب هيربرجر، ساعدت على استهانة المجر بفريقه في النهائي.